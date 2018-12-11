Galatasaray Porto maçı saat kaçta hangi kanalda? GS’de ilk 11 belli oldu

Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray Şampiyonlar Ligi son maçında Porto’yu ağırlıyor. Galatasaray’da Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş sakatlıklarından dolayı, Serdar Aziz ise cezasından dolayı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek. İki takım arasında Portekiz’de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı. Porto, Galatasaray karşılaşmasından da galip gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarını namağlup tamamlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için taraftarların Galatasaray Porto maçı tribünlerini tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GALATASARAY PORTO SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubunda son mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Porto'yu ağırlayacak. 11 Aralık Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak. Şifreli olarak ekranlara gelecek Galatasaray Porto maçı sadece üye kişiler tarafından izlenebilecek.

GALATASARAY PORTO MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok

Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez