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Ünal Karaman, Artvin´de Trabzonspor Futbol Okulu’nun açılışına katıldı
Trabzonspor

Ünal Karaman, Artvin´de Trabzonspor Futbol Okulu’nun açılışına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin´de Yusufeli Futbol Okulu'nun açılışını yaptı.

10 Aralık 2018 15:25

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Artvin Yusufeli´ne giderek Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanını Eyüp Aytekin´i ziyaret etti. Kaymakam Kaykaç ve Belediye Başkanı Aytekin, ziyaretin anısına Ünal Karaman´a plaket verdi.

Ziyaretin ardından Karaman, Trabzonspor Yusufeli Futbol Okulunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini kesen Ünal Karaman, buradan Trabzonspor’a futbolcular yetişeceğini söyledi.

Yusufeli Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak, Kaymakam Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Ayüp Ayetkin´in katılımıyla yapılan açılışın ardından Karaman, minik Trabzonsporlularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak da Karaman´a plaket takdim etti.

Son güncelleme 15:25 | 10 Aralık 2018
Ünal Karaman
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