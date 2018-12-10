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Ümit Özat’tan Ersun Yanal’a taş: ‘Teferruat deyip pazarlık yapan…’
Fenerbahçe

Ümit Özat’tan Ersun Yanal’a taş: ‘Teferruat deyip pazarlık yapan…’

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Akhisarspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından gündem yaratan paylaşımlarda bulundu.

10 Aralık 2018 07:34

Ümit Özat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın durumuyla alakalı olarak, “Kimse kendi kendine gelin güvey olmasın. Fenerbahçe'ye Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar. Ben hiç kırmızı kart görmedim. Onun için hayal görmeyin. Mevzu Aziz Yıldırım, Ali Koç mevzusu değildir. Bir yönetim daha ilk senesinde 3. hocayı arıyorsa sorunu biraz daha farklı yerlerde aramaları lazım.” dedi.

“SÖZ KONUSU FENERBAHÇE DİYEREK PAZARLIK YAPANLAR…”

Gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Her teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir. Ancak şunu unutmayın. Fenerbahçe'nin erken şampiyon olan kadrosu dağılmasaydı ondan sonra gelen hocalar da şampiyonluk yaşarlardı.

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Son güncelleme 10:35 | 10 Aralık 2018
Eersun Yanal Fenerbahçe ümit özat
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