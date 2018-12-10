Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş maçlarının programı belli oldu.

İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan maçların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

18 ARALIK SALI

13.00 1461 Trabzon – Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.45 MKE Ankaragücü – Bodrum Bld. Bodrumspor

15.00 Balıkesirspor baltok – Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)

17.00 Göztepe A.Ş. – Nazilli Belediyespor (Bornova Stadı)

19.00 Medipol Başakşehir – Adana Demirspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20.30 Galatasaray – Keçiörengücü (Türk Telekom Stadyumu)

19 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Van B.Ş. Belediyespor – Boluspor (Van Atatürk)

13.45 Etimesgut Belediyespor – Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kahramanmaraşspor – Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat Stadı)

17.00 Kasımpaşa – Menemen Belediye Spor (Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Kayserispor – Altay (Kadir Has Stadyumu)

20.30 Trabzonspor – Sivas Belediye Spor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20 ARALIK 2018 PERŞEMBE

13.00 Hatayspor – Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.45 Darıca Gençlerbirliği – Antalyaspor (Darıca İlçe Stadyumu)

18.00 Akhisarspor – Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

20.30 Giresunspor – Fenerbahçe (Giresun Atatürk)