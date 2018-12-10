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Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda oynanacak 5. Tur Rövanş karşılaşmalarının programını açıkladı

10 Aralık 2018 18:13

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş maçlarının programı belli oldu.

İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan maçların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

18 ARALIK SALI

13.00 1461 Trabzon – Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.45 MKE Ankaragücü – Bodrum Bld. Bodrumspor

15.00 Balıkesirspor baltok – Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)

17.00 Göztepe A.Ş. – Nazilli Belediyespor (Bornova Stadı)

19.00 Medipol Başakşehir – Adana Demirspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20.30 Galatasaray – Keçiörengücü (Türk Telekom Stadyumu)

19 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Van B.Ş. Belediyespor – Boluspor (Van Atatürk)

13.45 Etimesgut Belediyespor – Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kahramanmaraşspor  – Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat Stadı)

17.00 Kasımpaşa – Menemen Belediye Spor (Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Kayserispor – Altay (Kadir Has Stadyumu)

20.30 Trabzonspor – Sivas Belediye Spor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20 ARALIK 2018 PERŞEMBE

13.00 Hatayspor – Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.45 Darıca Gençlerbirliği – Antalyaspor (Darıca İlçe Stadyumu)

18.00 Akhisarspor – Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

20.30 Giresunspor – Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

Son güncelleme 19:00 | 10 Aralık 2018
Ziraat Türkiye Kupası
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