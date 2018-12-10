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Trabzonspor’da basketbol takımı kurma çalışmaları
Basketbol Süper Ligi

Trabzonspor’da basketbol takımı kurma çalışmaları

Trabzonspor Kulübü, basketbol şubesinin daha aktif hale getirilmesine yönelik kararlar alındığını duyurdu.

10 Aralık 2018 20:51

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 8 Aralık’ta olağan gündemle toplandığı ve bir dizi kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp bünyesinde basketbol şubesinin bulunduğuna işaret edilerek, “Yönetim kurulumuz, kulübümüz bünyesindeki basketbol şubemizin daha aktif hale getirilmesine yönelik karar almıştır. Bu kapsamda sadece 18 yaş altı kategorisinde faaliyet gösteren altyapımızda diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde takımlar oluşturulacak ve ilerleyen süreçte profesyonel ligde yarışacak bir basketbol takımının kurulması için de adımlar atılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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Son güncelleme 20:51 | 10 Aralık 2018
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