Göztepe yeni hocasını resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İmzayı atan deneyimli teknik adamın akşam antrenmanında takımın başında olacağı bildirildi.
Kariyerinin son 2.5 yılını Kasımpaşa'da geçiren ve burada gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Kemal Özdeş; Konyaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Karşıyaka ve Elazığspor gibi takımlarda da görev yaptı.
İzmir ekibi geçtiğimiz günlerde Bayram Bektaş ile yolları ayırma kararı almıştı.
Kemal Özdeş ile Sözleşme İmzaladıkhttps://t.co/LNAgBcssKc#Göztepe pic.twitter.com/kOH2Tx4PXB
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 10 Aralık 2018