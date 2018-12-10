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Göztepe yeni hocasını resmen açıkladı!
Göztepe

Göztepe yeni hocasını resmen açıkladı!

Son dakika! Demir Grup Sivasspor maçının ardından Bayram Bektaş ile yolları ayıran Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

10 Aralık 2018 17:22

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzayı atan deneyimli teknik adamın akşam antrenmanında takımın başında olacağı bildirildi.

Kariyerinin son 2.5 yılını Kasımpaşa'da geçiren ve burada gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Kemal Özdeş; Konyaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Karşıyaka ve Elazığspor gibi takımlarda da görev yaptı.

İzmir ekibi geçtiğimiz günlerde Bayram Bektaş ile yolları ayırma kararı almıştı.

09 Aralık 2018 Göztepe`de Bayram Bektaş dönemi sona erdi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, istifa eden teknik direktör Bayram Bektaş'ın talebi yönetim kurulu tarafından kabul edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:35 | 14 Aralık 2018
göztepe Kemal Özdeş
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