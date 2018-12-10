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A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda flaş ayrılık!
Milli Takımlar

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda flaş ayrılık!

Son dakika! Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamda, "Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." denildi

10 Aralık 2018 17:34

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı;

“Mayıs 2016'dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Sayın Memnun'a; federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz.

Türkiye Basketbol Federasyonu”

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Son güncelleme 22:35 | 14 Aralık 2018
A Milli Kadın Basketbol Takımı Ekrem Memnun
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