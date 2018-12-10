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River Plate Boca Juniors finalinde Libertadores Kupası sahibini buldu
Dünyadan Futbol

River Plate Boca Juniors finalinde Libertadores Kupası sahibini buldu

Tüm dünyanın merakla beklediği Libertadores Finali'nde şampiyon River Plate oldu. 2-2'lik ilk maçın rövanşında ezeli rakibi Boca Juniors'ı uzatmalarda 3-1 yenen River Plate kupanın sahibi oldu.

10 Aralık 2018 07:14

Güney Amerika’nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores Finali’nde 2-2’nin rövanşında Boca Juniors’ı uzatmalarda attığı gollerle 3-1 mağlup eden River Plate kupanın sahibi oldu…

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın 108.dakikasında Quintero ile öne geçen River Plate 120’de Martinez ile farkı 2’ye çıkardı ve ezeli rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Müthiş finalde perde 44.dakikada Boca Juniors’ta Benedetto’nin golüyle açıldı. 68’de Lucas Pratto ile River Plate beraberliği yakaladı. Normal süresi 1-1 biten mücadelenin ilk uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Wilmar Barrios Boca’yı 10 kişi bıraktı.

River Plate eksik kalan rakibi karşısında aradığı golü 108.dakikada Juan Quintero ile buldu. Öne geçen River Plate 120’te Martinez ile işi penaltılara kalmadan bitirdi.

Daha önce Arjantin’de yaşanan şiddet olayları nedeniyle 2 kez ertelenen büyük final İspanya’da Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’da oynandı.

10 Aralık 2018 River Plate taraftarı şampiyonluğu çılgınlar gibi kutladı! Libertadores Kupası final maçı ikinci ayağını River Plate takımının kazanmasının ardından Buenos Aires'de binlerce taraftar, şampiyonluğu kutlamak için sokağa çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:25 | 10 Aralık 2018
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