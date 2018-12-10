Mustafa Denizli: ‘Postacı kapıyı iki defa çalar’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-0 kaybettikleri Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcı, 2 penaltı kaçırdıkları maçın ardından önemli ifadeler kullandı.

İşte Denizli’nin açıklamaları;

“Esasında böyle maçlardan sonra değerlendirme yapmak çok zor. Üç beş yılda yaşanacak bir şeydi ama yaptığımız sporun futbol olduğunu unutmamak lazım. Ne diyebilirim ki? Eksik yaptıklarımız oldu son bölümlerde farklı duygularda oynadık. Ama 90 dakika boyunca oyunun içinde üretmeye çalışan ama atamayan bir takım. Futbolcularımın eleştirilecek tarafları var ama 90 dakika boyunca yarattılar.”

“POSTACI KAPIYI 2 DEFA ÇALAR”

“Neticede postacı kapıyı iki defa çalar. Bize de iki defa çaldı. Keyif veren bir futbol oynuyoruz ama illa sonunda sevineceğiz durumu olmuyor. Futbolcularım maçta iki defa kötü yakalandı. Bu oyuna kendini kaptırmaktan oluyor. Bazen bunları hoşgörüyle karşılayabiliriz. Bu kadar atamayacağımızı ben dahil tahmin edemezdim. Futbolcularıma güvensizliğimi belli bir süre asla hissettirmem. Penaltı atmak kolay bir iş değil. Ama gözden geçirmekte fayda var. Mesaj geldi artık bunu değerlendiririz. Fazla söyleyecek bir şey yok.”

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Kayserispor | Süper Lig 15. hafta Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Kayserispor, 3-0 galip gelirken ev sahibi ekip iki penaltı vuruşundan yararlanamayarak zirve takibinde darbe aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki ilk maçında galibiyet alarak 15. sıraya yükselen Kayserispor, düşme potasındaki Fenerbahçe'yi ise 17. sıraya yolladı. İlgili Haberi Oku