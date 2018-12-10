MAÇ SONUCU | Gazişehir 0-2 Balıkesir Baltok | Spor Toto 1. Lig 15. hafta

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok’u ağırlayan Gazişehir FK, 2-0 mağlup oldu ve zirve takibinde yara aldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Nizamettin Çalışkan’ın golüyle 1-0 öne geçen Balıkesir Baltok, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda Gazişehir’in beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken Balıkesir’de 67. dakikada kazanılan penaltıyı Nizamettin Çalışkan gole çevirince konuk ekip 2-0’lık üstünlüğü sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesir Baltok mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle tamamladı ve puanını 20’ye yükseltti. Gazişehir ise 28 puanda kaldı ve üçüncü sırada yer aldı.

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 1-1 Giresunspor | Spor Toto 1. Lig 15. hafta Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Giresunspor'u konuk eden Adana Demirspor, son dakikalarda gelen golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Stat: Gaziantep

Hakemler: Alper Çetin, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 82 Muhammet Enes Durmuş), Poepon, Kerim Avcı (Dk. 70 Chabbi), Kossi, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Rodriguez

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 67 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan, Abdülkadir Özgen (Dk. 76 Abeka), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali İbiş (Dk. 81 Doğa İşeri)

Goller: Dk. 6 ve 66 Nizamettin Çalışkan, (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 42 Cuma Bişi, Dk. 45 Glumac, Dk. 45+3 Sedat Şahintürk, Dk. 60 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45 Ahmet Kesim, Dk. 67 Mehmet Erdem Uğurlu, (Gazişehir Gaziantep)