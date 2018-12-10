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MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 1-1 Giresunspor | Spor Toto 1. Lig 15. hafta
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 1-1 Giresunspor | Spor Toto 1. Lig 15. hafta

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Giresunspor'u konuk eden Adana Demirspor, son dakikalarda gelen golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

10 Aralık 2018 21:12

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmasında sahasında Giresunspor’u ağırlayan Adana Demirspor, taraftarı karşısında mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 74. dakikasında Orkan Çınar’ın attığı golle ev sahibi Adana Demirsor 1-0 öne geçen taraf oldu.

Ancak konuk ekip Giresunspor’un baskısı 88. dakikada sonuç verdi. Bahadır Erol’un golüyle 1-1’ik beraberliği sağlayan Karadeniz ekibi, mücadeleyi bu skorla tamamladı.

Bu sonucun ardından Giresunspor 18 puana ulaşırken Adana Demirspor puanını 24 yaptı.

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Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Hasan Hüseyin Tetik

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mitrovic, Tayyib Talha Sanuç (Dk. 64 İsmail Konuk), Orhan Taşdelen, Anderson (Dk. 62 Emre Nefiz), Galip Güzel, Orkan Çınar, Kosecki, Berk Yıldız, Pote (Dk. 90 Traore)

Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç, Ferhat Görgülü, Hüsmani, Ba Adama (Dk. 78 Azza), Landel (Dk. 58 Kürşad Sürmeli) (Dk. 74 Bahadır Erol), Volkan Okumak, Muhammet Reis, Dauda

Goller: Dk. 74 Orkan Çınar (Adana Demirspor), Dk. 88 Bahadır Erol (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Hüsmani, Dk. 73 Ba Adama, Dk. 76 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Dk. 80 Orkan Çınar (Adana Demirspor)

Son güncelleme 21:27 | 10 Aralık 2018
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