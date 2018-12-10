SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'da dev maç başladı!
Lima’dan Fırat Aydınus’a tepki
Bursaspor

Lima’dan Fırat Aydınus’a tepki

Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Allano Lima, hakem Fırat Aydınus'a yönelik yaptığı tepkili paylaşımında "Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil. #mücadeleyedevam" ifadelerine yer verdi.

10 Aralık 2018 13:43

Bursaspor’un tecrübeli oyuncusu Allano Lima, yeşil beyazlıların Antalyaspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken, rakibine yaptığı müdahale sonrası 61’inci dakikada sarı kart gördü.

Pozisyon öncesinde de Aydınus’un uyarılarda bulunduğu Lima, maçın hakemi Fırat Aydınus’a sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma sonrası tepki gösterdi. Sarı kart görmesinin ardından o anın bir fotoğrafını paylaşan Lima fotoğrafın altına “Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil. #mücadeleyedevam” notunu düştü.

Lima’nın paylaşımı Bursasporlu taraftarlardan ise sosyal medya üzerinden destek gördü.

İşte o paylaşım…

Son güncelleme 13:43 | 10 Aralık 2018
Allano Lima bursaspor fırat aydınus
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
2
-
0
Antalyaspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
1
-
0
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 09.12.2018 - 22:30 Rotterdam Splatz
Boca Juniors