Lima’dan Fırat Aydınus’a tepki

Bursaspor’un tecrübeli oyuncusu Allano Lima, yeşil beyazlıların Antalyaspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken, rakibine yaptığı müdahale sonrası 61’inci dakikada sarı kart gördü.

Pozisyon öncesinde de Aydınus’un uyarılarda bulunduğu Lima, maçın hakemi Fırat Aydınus’a sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma sonrası tepki gösterdi. Sarı kart görmesinin ardından o anın bir fotoğrafını paylaşan Lima fotoğrafın altına “Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil. #mücadeleyedevam” notunu düştü.

Lima’nın paylaşımı Bursasporlu taraftarlardan ise sosyal medya üzerinden destek gördü.

İşte o paylaşım…