Hikmet Karaman: ‘1 galibiyet daha hedefimizi değiştirir’

Kasımpaşa deplasmanında 3-0 kazanan Kayserispor'da göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında 3 puan sevinci yaşayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman, “Bugün çok dramatik bir maç oldu. Penaltılarıyla, atılan, kaçırılan, kalecinin performansı, VAR'ın devreye girmesi 15-20 dakikalık bölümde maça iyi başladık. Bu bölümde pozisyonlarımız var. 1-0'dan sonra çok atak yedik. O pozisyonlarda zaman zaman iyi mücadele ettik. Zaman zaman da rakip takımın oyuncularının beceri vuruşlarının kötü olması ya da kalecimizin mükemmel olması, bugünkü galibiyette takım oyunu başrolü oynadı. Bazı pozisyon değişiklikleri önemli derecede pozitif anlamda takıma yansıdı. Her atağa çıkışımız pozisyon oldu. Kasımpaşa lig ikincisi, Başakşehir lig lideri. Birisi 18 takım içinde topa en çok sahip olanı, Kasımpaşa ise yüzde 40'larda topa sahip olan bir takım. Bu oranda olduğu bütün maçları kazanmış, yüzde 55'lik orana sahip olduğu maçları kaybetmiş” dedi.

“1 GALİBİYET DAHA HEDEFİ DEĞİŞTİRİR”

Kalecinin çok başarılı olduğunu ifade eden Hikmet Karaman, “Bugün kalecimiz belki de orta sahadaki birçok oyuncudan fazla topa temas etmiş. 4 maçta 13 gol yiyen bir takım olarak sahaya çıktık ve bugün lig ikincisine karşı 3 farklı gol yemeden kazanmak çok önemli. Ertuğrul Hoca burada 11'i kullanamamış. Çok sakatlık vardı takımda ve faydalanamadı takımdan. Futbolcularımız şimdi şehrimize mesaj veriyor ve gereğinin yapılmasını bekliyor. Lig zor. Akhisar, Fenerbahçe'yi 3-0 yenebiliyor, herkes birbirini yenebiliyor. 1 galibiyet yerimizi değiştirdi, 1 3 puan daha hedefimizi değiştirir” açıklamasını yaptı.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Kayserispor | Süper Lig 15. hafta Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Kayserispor, 3-0 galip gelirken ev sahibi ekip iki penaltı vuruşundan yararlanamayarak zirve takibinde darbe aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki ilk maçında galibiyet alarak 15. sıraya yükselen Kayserispor, düşme potasındaki Fenerbahçe'yi ise 17. sıraya yolladı. İlgili Haberi Oku