Ve karar açıklandı… Galatasaray riske girmedi Köln bedavaya aldı

Sezon başı transfer döneminde uzun süre Galatasaray’ın gündeminde olan ancak Galatasaray yönetiminin tazminat riski nedeniyle transfer etmediği Modeste, Köln’e bedelsiz imza atmıştı. Bunun üzerine FIFA’ya giden Modeste’nin eski kulübü Tianjin Quanjian, Köln’den 30 milyon Euro tazminat bedeli istemişti. Tianjin Quanjian ile Modeste arasındaki sıkıntıyı görüşen FIFA, futbolcudan yana karar verdi. FIFA, Modeste’nin Tianjin Quanjian ile olan sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğini belirledi. FIFA, Modeste’nin kulüpteki alacakları için istediği tazminatı ise haklı bulmadı.

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Tianjin Quanjian, 30 milyon Euro tazminat bedeli, Modeste ise Çin kulübünde kalan alacakları nedeniyle istediği tazminat için FIFA Tahkim Kurulu’na başvuracak.

Köln CEO’su Alexsander Wehrle, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “FIFA’nın verdiği gerekçeli kararı en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Transfer dönemi açılmadan oynaması mümkün değil” dedi.

Köln Sportif Direktörü Armin Veh ise “Modeste’nin 2018 yılı içinde Köln’de oynaması imkansız. Ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Köln forması giyebilecek” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VAZGEÇMİŞTİ

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Modeste’den 30 milyon Euro tazminat riski bulunduğu için vazgeçmişti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, o dönem Modeste transferi ile ilgili yaptığı açıklamada “Modeste transferi olmayacak. Bizim öyle bir riske girecek durumumuz yok Galatasaray olarak. Bizde petrol kuyusu yok. Biz o risklere giremeyiz. O transferden vazgeçtik” demişti.

Bunun üzerine devreye giren Köln, Modeste ile anlaşma sağlamış, alacaklarını bahane göstererek Tianjin Quanjian ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Modeste, bonservis bedeli ödenmeden Alman kulübüne imza atmıştı.