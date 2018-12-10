Fenerbahçe Başkanı Ali Koç stattan böyle ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında noktalayan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, stadyumdan oldukça moralsiz bir şekilde ayrıldı. Sinirli ve üzgün bir görüntüyle özel aracına binen Ali Koç, kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı.

SON DAKİKA Tarihi çöküş! Üç puanlı sisteme geçildikten sonra Fenerbahçe ilk kez... Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, üç puanlı sisteme geçildikten sonra ilk kez bir haftayı düşme hattında tamamladı. İlgili Haberi Oku

Mücadelenin bitiminin hemen ardından Fenerbahçe futbolcularının bulunduğu soyunma odasına giden Ali Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyet ile görüştü. Daha sonrasında Ali Koç, basın mensuplarına açıklama yapmadan özel aracına binerek stattan ayrıldı.