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Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç stattan böyle ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası stadyumdan özel aracı ile ayrıldı. Takımı beklemeyen Ali Koç'un oldukça moralsiz olduğu gözlendi.

10 Aralık 2018 07:26

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında noktalayan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, stadyumdan oldukça moralsiz bir şekilde ayrıldı. Sinirli ve üzgün bir görüntüyle özel aracına binen Ali Koç, kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı.

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Mücadelenin bitiminin hemen ardından Fenerbahçe futbolcularının bulunduğu soyunma odasına giden Ali Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyet ile görüştü. Daha sonrasında Ali Koç, basın mensuplarına açıklama yapmadan özel aracına binerek stattan ayrıldı.

Son güncelleme 07:26 | 10 Aralık 2018
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