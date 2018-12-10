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Eskişehirspor tek golle güldü
TFF 1.Lig

Eskişehirspor tek golle güldü

Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Altay'ı İbrahim Halil Öner'in golü ile yenmeyi başardı. Altay, İbrahim Akın'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

10 Aralık 2018 00:08

Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehirspor sahasında Altay’ı 1-0 yendi.

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Habip Tiryaki, Burak Cansız

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem, Tolga, Semih Güler, Cemali, Furgan Polat (Dk. 89 İsmail), Mevlüt, Mehmet Özcan, Alperen (Dk. 90+1 Bedirhan) Fıratcan (Dk. 90+3 Furkan Balaban), Mehmet Feyzi, İbrahim Halil Öner

ALTAY: Emre, İbrahim Öztürk, Gençer, Serkan, Yasin Palaz, Ferhat, Tevfik (Dk. 83 Kappel), Pedro Eugenio (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz), Adnan Aganovic (Dk. 73 Atakan), İbrahim Akın, Marko Filipe

GOL: Dk. 81 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 İbrahim Akın (Altay)

SARI KARTLAR: Mehmet Feyzi, Cemali (Eskişehirspor) – Ferhat, Tevfik, Serkan, Atakan (Altay)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

30′ Gelişen Eskişehirspor atağında Fıratcan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

41′ Adnan Aganovic’in ceza alanı dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

49′ Furgan Polat’ın soldan ortasında Semih Güler’in şundan top kale direğinin yanından auta çıktı.

55′ İbrahim Akın’ın uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.

79′ Altay’dan İrahim Akın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

GOL! 81′ Alperen’in pasında İbrahim Halil Öner topu ağlara gönderdi: 1-0.

Son güncelleme 00:08 | 10 Aralık 2018
altay eskişehirspor
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