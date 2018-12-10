Eskişehirspor tek golle güldü

Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehirspor sahasında Altay’ı 1-0 yendi.
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Habip Tiryaki, Burak Cansız
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem, Tolga, Semih Güler, Cemali, Furgan Polat (Dk. 89 İsmail), Mevlüt, Mehmet Özcan, Alperen (Dk. 90+1 Bedirhan) Fıratcan (Dk. 90+3 Furkan Balaban), Mehmet Feyzi, İbrahim Halil Öner
ALTAY: Emre, İbrahim Öztürk, Gençer, Serkan, Yasin Palaz, Ferhat, Tevfik (Dk. 83 Kappel), Pedro Eugenio (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz), Adnan Aganovic (Dk. 73 Atakan), İbrahim Akın, Marko Filipe
GOL: Dk. 81 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 79 İbrahim Akın (Altay)
SARI KARTLAR: Mehmet Feyzi, Cemali (Eskişehirspor) – Ferhat, Tevfik, Serkan, Atakan (Altay)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
30′ Gelişen Eskişehirspor atağında Fıratcan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.
41′ Adnan Aganovic’in ceza alanı dışından sert şutunda top yandan auta gitti.
49′ Furgan Polat’ın soldan ortasında Semih Güler’in şundan top kale direğinin yanından auta çıktı.
55′ İbrahim Akın’ın uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.
79′ Altay’dan İrahim Akın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
GOL! 81′ Alperen’in pasında İbrahim Halil Öner topu ağlara gönderdi: 1-0.