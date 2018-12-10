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Devlet Bahçeli’den Fenerbahçe ve Ali Koç yorumu
Fenerbahçe

Devlet Bahçeli’den Fenerbahçe ve Ali Koç yorumu

TBMM'de basın mensuplarıyla sohbet eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe ile ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi. Bahçeli, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç için "O, en aşağıdan alıp liderliğe getirebilecek kararlılığı olabilecek şahsiyettir" dedi.

10 Aralık 2018 17:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken spor gündemine dair de açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarı olan Bahçeli, Fenerbahçe’nin kötü durumuyla ilgili düşünceleri sorulduğunda, “Fenerbahçe ayağa kalkan kulüplerden bir tanesidir. Herhangi bir endişeye kapılmaya gerek yoktur. Beşiktaş'ın en büyük rakibidir.  1907 ruhu önemlidir Fenerbahçe'de” yanıtını verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yorumda bulunan Bahçeli, “Süper Ligde'ki ben bir Beşiktaşlı olarak Ali Koç Bey’e çok güvenirim. O, en aşağıdan alıp liderliğe getirebilecek kararlılığı olabilecek şahsiyettir. Bu kötü gidişat sona erecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında Akhisarspor’a 3-0 yenilerek küme düşme potasına girdi. Maçtan sonra Ali Koç futbolculara ceza vererek İstanbul’a otobüsle dönmelerine karar verdi.

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Son güncelleme 17:43 | 10 Aralık 2018
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