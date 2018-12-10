SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
CANLI YAYIN | Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle! Başakşehir, Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor!
MKE Ankaragücü

CANLI YAYIN | Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle! Başakşehir, Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor!

Ankaragücü ile Medipol Başakşehir bu akşam karşı karşıya! Spor Toto Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Başakşehir, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler Ankaragücü Başakşehir maçı hakkında ayrıntılı bilgileri araştırıyor. Peki Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Başakşehir maçından ayrıntılar...

10 Aralık 2018 18:50

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Osmanlı Stadı’nda yapılması planlanmıştı ancak saha zeminin elverişli olmadığına karar verildi. Bu nedenle iki takım Afyonkarahisar’daki Zafer Stadı’nda karşılaştı. Edin Visca’nın 8. dakikadaki golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Başakşehir maçı Saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Mokhtar, Cerci, Kubilay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Riad Bajic

Son güncelleme 20:36 | 10 Aralık 2018
ankaragücü Başakşehir canlı izle spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe