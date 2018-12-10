CANLI YAYIN | Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle! Başakşehir, Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor!

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Osmanlı Stadı’nda yapılması planlanmıştı ancak saha zeminin elverişli olmadığına karar verildi. Bu nedenle iki takım Afyonkarahisar’daki Zafer Stadı’nda karşılaştı. Edin Visca’nın 8. dakikadaki golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Başakşehir maçı Saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Mokhtar, Cerci, Kubilay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Riad Bajic