MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Kayserispor | Süper Lig 15. hafta

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Kasımpaşa arasında uzun yıllar unutulmayacak bir maç yaşandı.

Maçın 21. dakikasında ‘VAR’ kararıyla penaltı kazanan Kayserispor, Tjaronn Chery ile 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Beraberlik için bastıran Kasımpaşa’da Trezeguet’nin ceza sahası dışından 31. dakikadaki şutu direkten döndü.

Dakikalar 37’yi gösterirken takımına penaltı kazandıran Mbaye Diagne, vuruşunda kaleci Lung’u geçemedi ve ilk yarı 1-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi Kasımpaşa 69. dakikada maçta ikinci penaltısını kazandı. Topun başına geçen isim bu kez Trezeguet oldu ancak Mısırlı futbolcu üst direğe takıldı.

Pozisyonun devamında hızlı hücuma çıkan Kayserispor, Kasımpaşa savunmasını hazırlıksız yakaladı ve Deniz Türüç’ün golüyle rakibi karşısında 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda Kasımpaşa’nın farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken maçtaki son noktayı 80. dakikada Bernard Mensah koydu. Chery’nin asistini değerlendiren Mensah maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Kasımpaşa 26 puanda kalırken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir’in 7 puan gerisinde yer aldı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan Kayserispor ise puanını 17 yapıp 15. sıraya yükselirken küme düşme hattındaki Fenerbahçe ise 14 puanla 17. sıraya gerilemiş oldu.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest (Dk. 64 Josue Sa), Sadiku (Dk. 76 Koita), Eduok (Dk. 74 Özgür Çek), Pavelka, Trezeguet, Diagne

Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan (Dk. 87 Varela), Mensah, Şamil Çinaz, Deniz Türüç (Dk. 79 Kucher), Chery, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Kravets), Umut Bulut

Goller: Dk. 21 Chery (Penaltıdan), Dk. 69 Deniz Türüç, Dk. 80 Mensah (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Veigneau, Dk. 74 Koita, Dk. 90+6 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 52 Şamil Çinaz, Dk. 73 Sapunaru (Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Mensah, rakip yarı sahada Tarkan Serbest’ten kaptığı topu Chery ile buluşturdu. Ardından Chery’nin çıkardığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Umut Bulut’un vuruşunda kalesini terk ederek rakibinin şut açısını daraltan Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Veigneau ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Chery’nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu tekrar izleyen Serkan Çınar, 19. dakikada penaltı kararını verdi.

21. dakikada topun başına geçen Chery’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın kollarının altından filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada Kasımpaşa’nın Trezeguet ile ceza sahası dışı sağ çaprazda taç noktasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, Umut Bulut’un ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdığı topa Bilal Başacıkoğlu dokunamadı. Ardından takım arkadaşının gönderdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Diagne’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Diagne’nin pasında Trezeguet’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, top iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta çıktı.

35. dakikada Diagne’nin altıpas çizgisi üzerinde Deniz Türüç’ten sıyrılırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar penaltı kararına hükmetti.

37. dakikada topun başına geçen Diagne’nin yaptığı vuruşta kaleci Lung, soluna gelen topu kornere çelmeyi başardı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Veigneau’nun sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortaya, Diagne’nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Ardından pozisyonu takip eden Diagne’nin sağ çizgiden yaptığı vuruşta ise Kayserispor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

53. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Chery, sol kanatta pasını Bilal Başacıkoğlu’na çıkardı. Bilal, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahasına girmeden pasını altıpasa gönderdi. Umut Bulut’un arka direkte çektiği şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

67. dakikada Diagne’nin Levent Gülen ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar, maçta 3. kez penaltı noktasına gitti.

69. dakikada Trezeguet’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

69. dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Direkten dönen penaltının ardından ani atağa çıkan Kayserispor’da Mensah, sağ kanattan ceza sahası içindeki Umut Bulut’a ortasını yaptı. Umut’tan önce kaleci Ramazan Köse, topa müdahale etti. Ardından Veysel’e çarpan top Deniz Türüç’ün önünde düştü. Deniz’in ceza sahası içinde boş kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-2. Maçın yan hakemi önce golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı fakat VAR hakeminin uyarısıyla orta hakem Serkan Çınar, gol kararı verdi.

80. dakikada Kayserispor skoru 3-0’a taşıdı. Trezeguet’nin rakip ceza sahası önünde kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen Kayserispor atağında Chery, ceza yayı önünde pasını Mensah’a çıkardı. Mensah’ın ceza sahası içinde yerden çektiği şutta top ağlara gitti: 0-3.

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