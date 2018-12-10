MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-1 Medipol Başakşehir | Süper Lig 15. hafta

Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Afyon’da Ankaragücü ile karşılaşan lider Medipol Başakşehir, 1-0’lık galibiyetle haftayı kayıpsız kapattı ve rakipleri ile arasındaki farkı korumayı bildi.

Maçın başında bulduğu golle öne geçen konuk ekip Başakşehir, 8. dakikada Edin Visca’nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında Başakşehir farkı arttıracak pozisyonları yakaladı ancak golü bulamadı.

İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonlarından faydalanamayınca mücadele Başakşehir’in 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. Başakşehir bu sonuçla puanını 33’e yükseltirken Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Ankaragücü ligde gelecek hafta oynayacağı maçta deplasmanda Sivaspor ile karşılaşırken Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Dk. 82 Kehinde), Djedje, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar (Dk. 68 Putsila), Moulin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic (Dk. 90+3 Adebayor), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Gökhan İnler), Napoleoni (Dk. 90 Kerim Frei), Mahmut Tekdemir, Caicara

Gol: Dk. 8. Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk 57 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara’ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzğün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Medipol Başakşehir’de Caicara’nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda, Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

43. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında, Faty’nin pasında topu önüne alan Cerci’nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Mossoro’nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Visca’nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır’ın müdahale ettiği top kornere gitti.

77. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak’in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.