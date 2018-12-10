Bu takım nasıl gol atacak?

Bir takım temel olarak oyunu iki yönlü oynar: Hücum ve savunma. Hücum prensipleri: Santrforunuzun özelliğine göre en iyi performans için hücum taktikleri geliştirirsiniz. Eğer elinizde Slimani gibi bir oyuncu varsa, ne yapmanız gerekiyor? Hava hâkimiyetini kullanmalısınız. Topu kanatlara taşıyıp oradan etkili ortalarla sonuca gitmelisiniz. Veya hedefe şut çeken isimler topu Slimani'ye aktarıp, onun hazırlayacağı pozisyonlarla uzaktan deneyebilirsiniz. M.Ekici, Eljif ve Benzia gibi isimler bunu yapabilir ve goller bulabilirsiniz. Bunu da yapamıyorsunuz. Bu oyuncu kadrosuyla Fenerbahçe'nin pozisyon üretmesi imkânsız oluyor. Bunu her maç görüyoruz.

Duran top gibi bir hazineyi kullanamayan Fenerbahçeli futbolcular bir de gol atma yarışında birbirlerini engellemeyi başarıyor (!). Bu takım nasıl gol atacak? Geriye karambol, seken top gibi alternatifler kalıyor. Ama kontrolü eline alıp oyunu rakip alana yıkamadıkları için bu şıktan da mahrum kalıyorlar. Fenerbahçe akın yediği zaman kazandıkları toplardan sonra kontra yapacak oyuncusu da olmadığı için hızlı hücum gibi bir taktiksel anlayıştan da yoksun kalıyor.

Savunma prensipleri: Fenerbahçeli futbolcuların hepsi rakibe çok uzak oynuyorlar. Boş alan bırakıyorlar, rakip istediği gibi pas yapıyor, oyun kuruyor yönlendiriyor ve yönünü değiştiriyor. Fenerbahçe'nin orta sahası refakatçi gibi rakibe baskı yapmadan, ikili mücadeleye girmeden rakibin yanında sadece koşuyor. Böyle olunca da Akhisar'ın yaptığı bütün akınlar direkt defansla karşı karşıya kalıyor. Savunmada da az adamla yakalanıyorsunuz. Roman ve Skrtel alan, kademe ve adam markajında büyük hatalar yaptılar. Yenen goller de tamamıyla iki stoperin bireysel hatalarından kaynaklandı. Savunma kadar kalecinin de hatası, sonucun böyle olmasına yol açtı.

Ligde istediği sonuçları alamadığı için psikolojik olarak dağılan oyuncuların desteklenmeye ihtiyacı var. Bu kadar çöküntü içinde olan bir takım savunmada ve hücumda böyle başarısız olursa haliyle 3-0 da mağlup olur 5-0 da.

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