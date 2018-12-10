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Arjen Robben ‘İkna edici’ teklif bekliyor
Almanya Bundesliga

Arjen Robben ‘İkna edici’ teklif bekliyor

Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben, geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada "Bayern Münih'ten ayrılacağımı herkes biliyor. Yüzde 100 ikna olduğum bir teklif gelirse oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2018 15:28

Sezon sonunda Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih’ten ayrılacak olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben, “ikna” edici bir transfer teklifi gelmesi durumunda kariyerine devam edeceğini belirtti. Arjen Robben, Kicker dergisine verdiği röportajda, 2019 yazında Bayer Münih’ten ayrılacağını hatırlatarak, “Kararımı verdiğim ve bunu açıkladığım için mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

02 Aralık 2018 Arjen Robben, ayrılığı resmen açıkladı Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını aktaran 34 yaşındaki oyuncu, “Bayern Münih’ten ayrılacağımı herkes biliyor. Yüzde 100 ikna olduğum ve ‘Bu güzel bir şey, bunu yapmak istiyorum.’ dediğim bir teklif gelirse oynamaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Robben, 2009’dan beri Bayern Münih’te forma giyiyor.

Son güncelleme 15:28 | 10 Aralık 2018
ARJEN ROBBEN bayern münih
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