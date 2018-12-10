Ali Koç’tan futbolculara ceza: ‘Otobüsle döneceksiniz’

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Akhisarspor’a konuk olan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarına saç başa yoldururken 3-0’lık yenilgi Başkan Ali Koç’u da çileden çıkardı.

Ligde sadece 14 puanı bulunan ve küme düşme hattında yer alan sarı lacivertliler Akhisarspor deplasmanında da kötü görüntüsünü sürdürdü.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da beklenilen performansı sergileyemedi.

Maçın 60. dakikasında protokol tribününden ayrılan Ali Koç, yaklaşık 15 dakika süren telefon görüşmesi yaptıktan sonra yerine döndü.

SOYUNMA ODASINA İNDİ CEZAYI KESTİ: ‘OTOBÜSLE DÖNECEKSİNİZ’

Maçın 3-0’lık yenilgiyle sona ermesinin ardından Başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.

Futbolcular ile yaklaşık yarım saat toplantı yapan Ali Koç, daha sonra özel aracı ile stadyumdan ayrıldı.

Soyunma odasında futbolcularla sinirli şekilde konuşan Ali Koç, teknik ekip ve oyuncuların İstanbul’a otobüsle döneceğini tebliğ etti.

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs maçtan sonra hemen yola çıkarken, 380 km’lik yolculuğun yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de takım otobüsünde yer alırken futbolcuların izinleri de iptal edildi.

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