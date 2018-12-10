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Alex Telles: ‘Galatasaray’daki dostlarımı yeniden görmek güzel olacak’
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Alex Telles: ‘Galatasaray’daki dostlarımı yeniden görmek güzel olacak’

Porto'da görev yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, yarınki karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

10 Aralık 2018 19:51

Porto’nun Galatasaray’dan kadrosuna kattığı başarılı savunmacı Alex Telles, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Başarılı futbolcu, “Galip gelmek için elimizden geleni ortaya koyacağız” dedi.

İstanbul’a çok fazla eksik futbolcuyla geldiklerini ifade eden Telles, “Grupta iyi bir pozisyondayız. Gruptaki durumumuzdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanmasıyla gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray forması giyen Alex Telles, yeniden Türkiye’ye gelmesiyle ilgili olarak da, “Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul’da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray’ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum” diye konuştu.

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Son güncelleme 19:51 | 10 Aralık 2018
Alex Telles Porto
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