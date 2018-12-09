Tümer Metin: Yarın sabah üzüntüden okuluna gitmeyecek çocuklar tanıyorum

Fenerbahçe’nin Akhisarspor’a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Tümer’in canlı yayındaki sözleri…

“Kadro yetenekli değil”

”Bu kadro o kadar yetenekli bir kadro değil. O türbülanstan mücadele değil, yetenek çıkar. Kazanmak için ekstra bir şey yapmak lazım. Bunları yapacaksın, mücadele edeceksin ve ekstra bir şeyler yapman gerek. Fenerbahçe'nin bu kadrosu 15 hafta bunları yapamadı.”

”Yarın işini yapamayacak insanlar tanıyorum”

“Yabancı hocalar çok profesyonel ama ben yarın sabah üzüntüden okuluna gitmeyecek çocuklar tanıyorum. Yarın işini yapamayacak insanlar tanıyorum. Bizim ülkemizde futbol bir yaşam tarzı. Burada ne yapılması gerekiyorsa, o var.”

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”Artık bunun yolu yok”

”Onlar için iş olabilir pozitif düşünebilirler anlarım, saygı da duyarım ama bizim ülkemizde futbol öyle bir şey değil, futbol yaşam tarzı. Artık bunun yolu yok. Burada ne yapılması gerekiyorsa o var.”

‘Slimani’yi falan konuşmaya gerek yok’

“Ben, bu kadronun iyi iş çıkaracağına inanmıyorum, çok net. Ben futboldan pek anlamam, gördüğümü yorumlarım. Bugün Frey aranıyorsa, iki senedir oynamayan Valbuena aranıyorsa, Ayew aranıyorsa, İsmail Köybaşı kurtarıcı olarak giriyorsa, bizim daha söyleyecek bir şeyimiz yok. Slimani’yi falan konuşmaya gerek yok.”