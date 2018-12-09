Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe’de kayıp sürüyor! Lig puan sıralaması…

Futbol severler 15. hafta puan durumunu merak ediyor. Ligin alt sıralarında yer alan Akhisar Fenerbahçe’yi 3-0 yendi. Son maçlarda taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretini devam ettiriyor. Alanyaspor karşısında 2 puan kaybı yaşayan Beşiktaş ise zirve takibinde tökezledi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca 1 puana razı oldu. Haftayı lider kapatmayı garantileyen Başakşehir ise maç eksiği ile ilk sırada yer almaya devam ediyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

ALİ KOÇ’TAN FENERBAHÇE’YE CEZA

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarına saç başa yoldururken 3-0'lık yenilgi Başkan Ali Koç'u da çileden çıkardı.

Ligde sadece 14 puanı bulunan ve küme düşme hattında yer alan sarı lacivertliler Akhisarspor deplasmanında da kötü görüntüsünü sürdürdü.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da beklenilen performansı sergileyemedi.

Maçın 60. dakikasında protokol tribününden ayrılan Ali Koç, yaklaşık 15 dakika süren telefon görüşmesi yaptıktan sonra yerine döndü.

SOYUNMA ODASINA İNDİ CEZAYI KESTİ: ‘OTOBÜSLE DÖNECEKSİNİZ'

Maçın 3-0'lık yenilgiyle sona ermesinin ardından Başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.

Futbolcular ile yaklaşık yarım saat toplantı yapan Ali Koç, daha sonra özel aracı ile stadyumdan ayrıldı.

Soyunma odasında futbolcularla sinirli şekilde konuşan Ali Koç, teknik ekip ve oyuncuların İstanbul'a otobüsle döneceğini tebliğ etti.

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs maçtan sonra hemen yola çıkarken, 380 km'lik yolculuğun yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de takım otobüsünde yer alırken futbolcuların izinleri de iptal edildi.