Yasemin Can tarihe geçti! Üst üste üçüncü kez…

Hollanda’nın Tilburg kentinde düzenlenen 25’inci Avrupa Kros Şampiyonası’nda Türkiye iki altın, üç bronz olmak üzere toplam beş madalya kazandı. Yasemin Can kadınlarda zafere ulaşırken, diğer altın madalya büyük erkek takım mücadelesinde geldi.

Son dakika.. Vakıfbank dünya şampiyonu oldu! Son dakika! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku

Avrupa Kros Şampiyonası’nda büyük erkekler takımda Türkiye şampiyonluk unvanını korurken, bu kategoride 2014 ve 2017’den sonra üçüncü kez Avrupa’nın zirvesine çıktı. Büyük erkekler mücadelesinde bireysel şampiyonluk Norveç’e giderken, eski şampiyon Aras Kaya üçüncü olarak podyuma çıktı. Geçen yılın Avrupa Kros şampiyonu Kaan Kigen Özbilen bu kez dördüncü sırayı alırken, Polat Kemboi Arıkan da yedinci olarak finiş gördü. Böylece takım sıralamasında 14 puana ulaşan Türkiye, büyük erkekler takımda Britanya ve İtalya’nın önünde kürsünün en üst basamağına çıktı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

YASEMİN’DEN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

Türkiye’ye şampiyonada diğer altın madalyayı ise büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atlet Yasemin Can getirdi. Yasemin Can, 2016’da İtalya’nın Chia, 2017’de ise Slovakya’nın Samorin kentinde elde ettiği zaferlerin ardından Tilburg’da üçüncü kez Avrupa kros altın madalyası kazandı.

İki gün sonra 22’nci doğum gününü kutlayacak olan Yasemin Can, parkuru 26:05 ile tamamlarken, İsviçreli Fabianne Schlumpf ve Norveçli Karoline Grovdal’ı geride bıraktı. Yarıştaki diğer milli atletlerden Özlem Kaya 24’üncü, Tubay Erdal ise 63’üncü sırayı aldı.

Yasemin Can, şampiyona tarihinde büyük kadınlarda üç kez şampiyonluk elde eden ilk isim olma başarısını gösterdi.

U20 KADINLARDA İKİ MADALYA

Şampiyonanın ilk yarışı olan U20 kadınlar mücadelesinde İnci Kalkan, Avrupa üçüncülüğüne ulaştı. Bu yıl pistte Avrupa U18 Şampiyonası’nda gümüş madalyası bulunan İnci, krosta da podyuma çıktı. U20 kadınlar mücadelesinde Emine Akbingöl 17’nci, Derya Kunur da 19’uncu sırayı elde edince toplamda 39 puana ulaşan Türkiye, bir podyum daha elde etti. U20 kadınlar takımda milli takım, Britanya ve Hollanda’nın arkasında üçüncü sırayı aldı.

U20 erkekler mücadelesinde Ayetullah Aslanhan Avrupa sekizincisi olurken, takım sıralamasında Türkiye’ye bir sekizincilik daha geldi. U23 erkeklerde en iyi dereceyi 43’üncü olan Onur Aras elde ederken, U23 kadınlarda Yayla Kılıç finişe 13’üncü sırada geldi. U23 kategorisindeki takım sıralamasında ay yıldızlı ekip kadınlarda altıncı, erkeklerde ise 11’inci oldu.

ÇİNTİMAR: KÜRSÜYE ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Kros Şampiyonalarında üstüne koyarak devam ettiklerini belirterek, “Hem genç kızlarımız, hem büyük erkek ve büyük kadınlarımız bugün burada tarih yazdılar. Öncelikle ilk defa milli takıma katılıp Avrupa’da derece yapan kızlarımızı, sonrasında ise üçüncü defa peş peşe altın madalya kazanan Yasemin Can ve diğer sporcularımızı kutluyorum. Her zaman olduğu gibi Avrupa tarihinde bi ilki kazandılar. Olimpiyat yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Devletimizin spora yapmış olduğu katkıların meyvelerini alıyoruz. Biz atletizmde kürsüye çıkmaya her zaman adayız ve çıkmaya devam edeceğiz.