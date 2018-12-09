Tarihi çöküş! Üç puanlı sisteme geçildikten sonra Fenerbahçe ilk kez…

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 16. sıraya gerileyen Fenerbahçe, düşme hattına indi. Fenerbahçe, ligde üç puanlı sisteme geçildiğinden beri, tarihinde ilk kez bir haftayı (10. hafta ve sonrası) düşme hattında tamamlamış oldu. Türkiye 1988-1989 yılında itibaren üç puanlı sisteme geçti.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez diyordum ama... Rıdvan Dilmen Akhisarspor Fenerbahçe maçının devre arasında NTV'de çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile aynı puanda 14. sırada giren Fenerbahçe, averajı rakibinden daha iyi olduğu için üst sırada yer aldı. Ligde -6 averajı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı avantajını, Akhisar deplasmanında kaybetti. Rakibine 3 farkla mağlup olan Fenerbahçe’nin averajı -8 oldu. Fenerbahçe averajla 16. sıraya düşerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 15. sırada yer aldı.

Yarın Kasımpaşa ile oynayacak olan Kayserispor, karşılaşmadan galip ayrılırsa Fenerbahçe 17. sıraya düşecek.

Son dakika... Ali Koç 60. dakikada tribünü terk etti! Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Akhisarspor deplasmanında takım 1-0 gerideyken 60. dakikada protokol tribününden çıkan Ali Koç'un sinirli şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra yerine döndüğü öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor ise puanını 16 yaparak 13. sıraya yükseldi.