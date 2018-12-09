Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez diyordum ama…

İlk yarısı 1-0 Akhisarspor üstünlüğü ile sona eren maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu kötü oyun ve skordan sonra çok sert ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in açıklamaları…

“Bu yıl daha da kötüye gitti Fenerbahçe için. İyi vuruş eyvallah da, bir kaleci topu rakip oyuncu için ancak bu kadar güzel yumuşatır. Tam bir kaleci hatası.”

‘ÇİN’DE SARI KAR YAĞMIŞ’

“Koskoca Fenerbahçe takımı için 15. haftada ne konuşuyoruz. ‘Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez’ diyordum ya, Çin’de sarı kar yağmış herhalde. Belli olmaz diyorum artık. Gerçekten üzücü. Fenerli topçulara söylüyorum; Deplasmanda bari çubuklu giyin Fenerbahçe zannetsinler. İnsanlar kahroldu. Ben Akhisar karşısında Fenerbahçe’ye favori diyemiyordum. Oyuna bakınca da yanılmadığımı görüyorum.”

‘MİLYONLARCA İNSAN KAN AĞLIYOR’

“Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu oyunu yorumlamanın dışına çıkarıyor sizi.”

“Mesela, Fenerbahçe taraftarının, sadece skor anlamında değil oyun anlamında da mutlu olması. Şu anda sahadaki oyuncular, biz bu teknik adamla çalışmayacağız diyor, kenardaki teknik adam da, zaten gideceğim diyor. Akhisar’da Seleznyov ve Manu’dan sonraki 3. forvet Bokila, o da gol attı. Fenerbahçe’de işin en kötü tarafı, kimse duygusal olarak bile maç öncesinde favori görmedi.”