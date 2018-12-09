ÖZET İZLE: Akhisar Fenerbahçe maç özeti! Fenerbahçe’de puan kaybı sürüyor!

Süper Lig'de 15. hafta Akhisarspor Fenerbahçe maçı ile devam etti. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Akhisar Fenerbahçe 1-0 sona erdi. Bu sezon ligde galibiyete hasret kalan Fenerbahçe son 10 maçında hanesine 3 puanı yazdırmayı sadece 1 kere başardı. İlk yarısı sakin geçen maçta gol perdesi 26. dakikada açıldı. Akhisar’ın 1-0 öne geçtiği gol Bokila tarafından geldi. Sağ çaprazda topu alan Serginho ceza alanı dışından sert vurdu, yerden giden topu Harun sektirdi. Kale alanı içindeki Bokila topu tamamladı ve ağlara yolladı. Geriye düşen Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda Akhisar kalesinde durumu eşitleyecek golü aradıysa da 82. dakikada Akhisar durumu 2-0 yapan golü buldu. Savunma arkasına gönderilen topu kafayla önüne alan Elvis Manu sol çaprazdan içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 90+5’te sağ kanattan içeri gönderilen top sonrası önünü boşaltan Regattin sol ayağının içiyle şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı ve 3-0 yaptı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için Akhisarspor Fenerbahçe maçı özeti yer alıyor.

AKHİSAR FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

“FENERBAHÇE KÜME DÜŞMEZ DİYORDUM…”

İlk yarısı 1-0 Akhisarspor üstünlüğü ile sona eren maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu kötü oyun ve skordan sonra çok sert ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamaları…

“Bu yıl daha da kötüye gitti Fenerbahçe için. İyi vuruş eyvallah da, bir kaleci topu rakip oyuncu için ancak bu kadar güzel yumuşatır. Tam bir kaleci hatası.”

‘ÇİN'DE SARI KAR YAĞMIŞ'

“Koskoca Fenerbahçe takımı için 15. haftada ne konuşuyoruz. ‘Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez' diyordum ya, Çin'de sarı kar yağmış herhalde. Belli olmaz diyorum artık. Gerçekten üzücü. Fenerli topçulara söylüyorum; Deplasmanda bari çubuklu giyin Fenerbahçe zannetsinler. İnsanlar kahroldu. Ben Akhisar karşısında Fenerbahçe'ye favori diyemiyordum. Oyuna bakınca da yanılmadığımı görüyorum.”

‘MİLYONLARCA İNSAN KAN AĞLIYOR'

“Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu oyunu yorumlamanın dışına çıkarıyor sizi.”

“Mesela, Fenerbahçe taraftarının, sadece skor anlamında değil oyun anlamında da mutlu olması. Şu anda sahadaki oyuncular, biz bu teknik adamla çalışmayacağız diyor, kenardaki teknik adam da, zaten gideceğim diyor. Akhisar'da Seleznyov ve Manu'dan sonraki 3. forvet Bokila, o da gol attı. Fenerbahçe'de işin en kötü tarafı, kimse duygusal olarak bile maç öncesinde favori görmedi.”

Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe`de kayıp sürüyor! İşte son puan durumu... Süper Lig'de 15. hafta Akhisar Fenerbahçe maçı ile devam etti. Son 10 maçında sadece bir galibiyet almayı başaran Fenerbahçe deplasmanda Akhisar'a karşı 3-0 yenildi. Haftayı kayıpla kapatan Beşiktaş, Galatasaray ise zirve yarışında yara aldı. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puanda? İşte güncel Süper Lig puan durumu... İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE’DE TARİHİ ÇÖKÜŞ

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 16. sıraya gerileyen Fenerbahçe, düşme hattına indi. Fenerbahçe, ligde üç puanlı sisteme geçildiğinden beri, tarihinde ilk kez bir haftayı (10. hafta ve sonrası) düşme hattında tamamlamış oldu.

Haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile aynı puanda 14. sırada giren Fenerbahçe, averajı rakibinden daha iyi olduğu için üst sırada yer aldı. Ligde -6 averajı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı avantajını, Akhisar deplasmanında kaybetti. Rakibine 3 farkla mağlup olan Fenerbahçe'nin averajı -8 oldu. Fenerbahçe averajla 16. sıraya düşerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 15. sırada yer aldı.

Yarın Kasımpaşa ile oynayacak olan Kayserispor, karşılaşmadan galip ayrılırsa Fenerbahçe 17. sıraya düşecek.

ALİ KOÇ’TAN FUTBOLCULARA CEZA

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarına saç başa yoldururken 3-0'lık yenilgi Başkan Ali Koç'u da çileden çıkardı.

Ligde sadece 14 puanı bulunan ve küme düşme hattında yer alan sarı lacivertliler Akhisarspor deplasmanında da kötü görüntüsünü sürdürdü.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da beklenilen performansı sergileyemedi.

Maçın 60. dakikasında protokol tribününden ayrılan Ali Koç, yaklaşık 15 dakika süren telefon görüşmesi yaptıktan sonra yerine döndü.

SOYUNMA ODASINA İNDİ CEZAYI KESTİ: ‘OTOBÜSLE DÖNECEKSİNİZ'

Maçın 3-0'lık yenilgiyle sona ermesinin ardından Başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.

Futbolcular ile yaklaşık yarım saat toplantı yapan Ali Koç, daha sonra özel aracı ile stadyumdan ayrıldı.

Soyunma odasında futbolcularla sinirli şekilde konuşan Ali Koç, teknik ekip ve oyuncuların İstanbul'a otobüsle döneceğini tebliğ etti.

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs maçtan sonra hemen yola çıkarken, 380 km'lik yolculuğun yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de takım otobüsünde yer alırken futbolcuların izinleri de iptal edildi.

OBRADOVİC’TEN FUTBOL TAKIMINA DESTEK

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kötü durumu ile ilgili gelen soruya ise Obradovic “Şu anda çok zor bir durum yaşıyorlar. Yapmamız gereken tek şey destek olmak. Böyle durumlarda birlik olmak çok önemli çok çalışmak lazım hayatta bazen böyle durumlar olabiliyor” yanıtını verdi.