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MLS’de şampiyon Atlanta United
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MLS’de şampiyon Atlanta United

Final maçında Portland Timbers'ı 2-0 yenen Atlanta United, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğunu elde etti

9 Aralık 2018 12:28

Atlanta United, final maçında Portland Timbers’ı 2-0 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi’nde (MLS) şampiyon oldu.

Lig şampiyonunun belirlendiği 2018 MLS Kupası final maçı, ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadı’nda Atlanta United ile Portland Timbers arasında oynandı.

Portland Timbers’ı 39. dakikada Josef Martinez ve 54. dakikada Franco Escobar’ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Atlanta United, şampiyonluğa ulaştı.

Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve Arjantin Milli Takımı’nı da çalıştıran Arjantinli Gerardo Martino teknik direktörlüğündeki Atlanta United, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Los Angeles Galaxy, 1996’dan beri oynanan MLS’de 5 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Son güncelleme 12:28 | 9 Aralık 2018
Atlanta United mls
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