MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-2 Antalyaspor | Süper Lig 15. hafta

Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Antalyaspor 2-0 galip geldi ve iki haftalık yenilgi serisinden sonra zirve takibini sürdürmeyi başardı.

Mevlüt Erdinç’in kazandırdığı penaltıyı Serdar Özkan’ın gole çevirmesinin ardından 38. dakikada 1-0 öne geçen Antalyaspor, 43. dakikada skoru 2-0’a getirdi.

Penaltıdan golü atan Serdar Özkan ikinci golün asistini yaparken topu ağlarla buluşturan isim Mevlüt Erdinç oldu.

İkinci yarıya baskılı başlayan Bursaspor üst üste yakaladığı net pozisyonları gole çeviremezken Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin yaptığı kurtarışlarla takımına hayat verdi.

Ev sahibi ekibin baskısı sonuç vermeyince Antalyaspor zorlu deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 26 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

Bursaspor gelecek hafta deplasmanda Göztepe’ye konuk olurken Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Latovlevici, Ramazan Keskin (Dk. 46 Lima), Saivet (Dk. 84 Burak Kapacak), Badji, Tunay Torun (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Umut Nayir

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego Angelo, Salih Dursun, Sangare, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Maicon (Dk. 89 Yekta Kurtuluş), Chico, Doğukan Sinik (Dk. 80 Vainqueur), Mevlüt Erdinç (Dk. 46 Drole)

Goller: Dk. 38 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 43 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Barış Yardımcı, Dk. 37 Umut Meraş, Dk. 61 Lima, Dk. 86 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 54 Celustka (Antalyaspor)

MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 1-3 Evkur Yeni Malatyaspor | Süper Lig 15. hafta Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak yükselişini sürdürdü. İlgili Haberi Oku