MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 1-3 Evkur Yeni Malatyaspor | Süper Lig 15. hafta

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle zirve takibini sürdürmeyi başardı.

Bu sezon Süper Lig’in flaş ekiplerinden olan Evkur Yeni Malatyaspor, Erzurumspor deplasmanında 44. dakikada Jasmin Scuk’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran konuk ekip Malatya, 67. dakikada Mitchell Donald ile beraberliği sağlarken 78. dakikada Eren Tozlu’nun golüyle 2-1’lik üstünlüğü ele geçirdi.

Erzurumspor’un skoru eşitleme çabaları sonuçsuz kalırken 90+5’te yine Eren Tozlu’nun attığı gol maçın skorunu belirledi ve Evkur Yeni Malatyaspor 3-1’lik galibiyeti elde etmeyi bildi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 25 puana ulaşırken Erzurumspor ise 14 puanda kaldı. Erzurumspor gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken Yeni Malatyaspor ise sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tshabalala), Özer Hurmacı (Dk. 80 Kone), Sunu (Dk. 70 Thy)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 58 Erkan Kaş), Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Donald (Dk 84 Muniru), Eren Tozlu, Aleksic (Dk. 84 Meza)

Goller: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Donald, Dk. 78, Dk. 90+5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk 43 Aleksic, Dk. 49, Donald, Dk. 90 Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-2 Antalyaspor | Süper Lig 15. hafta Lefter Küçükandonyadis Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Bursaspor'a konuk olan Antalyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi ve üst üste aldığı iki yenilginin ardından 3 puanla tanışarak ligde üçüncü sıraya yükseldi İlgili Haberi Oku