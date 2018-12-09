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Konyaspor taraftarını taşıyan otobüslere saldırı!
Atiker Konyaspor

Konyaspor taraftarını taşıyan otobüslere saldırı!

Atiker Konyaspor taraftarını taşıyan otobüsler Trabzon'da saldırıya uğradı.

9 Aralık 2018 09:09

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Atiker Konyaspor’u desteklemek için maçın oynandığı Trabzon’a 15 otobüsle giden yeşil-beyazlı taraftarları taşıyan araçlar saldırıya uğradı.

Maçın oynandığı stada parkedilen otobüslerden 5’inin camları maç başlamadan önce kırıldı.

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada saldırı kınandı. Açıklamada, “Trabzonspor maçı öncesinde deplasman otobüslerimizin camları stadyum içinde kırılmıştır. Olayın bizzat içinde olanları ve önlem almayanları şiddetle kınıyoruz.” denildi.

Saldırı taraftarın tepkisini çekerken, Trabzon’dan Konya’ya sürecek yaklaşık 900 kilometre yolculuğun kırık camlı otobüslerle yapılacağı öğrenildi.

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Son güncelleme 09:19 | 9 Aralık 2018
konyaspor saldırı taraftar trabzon
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