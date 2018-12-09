Konyaspor taraftarını taşıyan otobüslere saldırı!

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Atiker Konyaspor’u desteklemek için maçın oynandığı Trabzon’a 15 otobüsle giden yeşil-beyazlı taraftarları taşıyan araçlar saldırıya uğradı.
Maçın oynandığı stada parkedilen otobüslerden 5’inin camları maç başlamadan önce kırıldı.
Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada saldırı kınandı. Açıklamada, “Trabzonspor maçı öncesinde deplasman otobüslerimizin camları stadyum içinde kırılmıştır. Olayın bizzat içinde olanları ve önlem almayanları şiddetle kınıyoruz.” denildi.
Saldırı taraftarın tepkisini çekerken, Trabzon’dan Konya’ya sürecek yaklaşık 900 kilometre yolculuğun kırık camlı otobüslerle yapılacağı öğrenildi.