Hasan Kartal: ‘Galatasaray’ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar’

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçını 3-2 kazanabilecek pozisyona getirdiklerini ancak şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, “Güçlü bir rakiple oynamamıza rağmen 2-2 değil 2-3 bitebilirdi. Bir şanssızlık var. Şans bizden yana olmadı.” dedi.

Hakemlerin seyircisi baskısından etkilendiğini savunan Kartal, “Golde ne vardı, hakem ne gördü bilemiyorum. Neticede taşradan gelen takımlara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulması gerekiyor. Seyirci baskısında kalmanın yanlış olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfının, Merkez Hakem Kurulunun hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya’yı dinlendirme kararıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili, “Deklarasyondan haberim vardı. Göksel (Gümüşdağ) bey ile tartıştıktan sonra o konuya katıldım. Yanlış veya doğru olduğu tartışılıyor ama bizim görüşümüz öyleydi. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar”

Hasan Kartal, Galatasaray Kulübünün tepkisiyle ilgili ise, “Kimin ayağına basarsan o bağırıyor. Galatasaray’ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar.” şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eşit uygulanmadığını savunan Kartal, şunları kaydetti:

“VAR var da herkese VAR yok. Herkese doğru şekilde VAR olsa, gayet güzel. En azından doğruyu yakalıyoruz. VAR’ın herkese var olduğunu düşünmüyorum. Çaykur Rizespor’a genelde VAR’dan uygun bir şeyler çıkmadı. Çıkması gereken yerlerde de çıkmadı, VAR’a gidilmedi. Ben, VAR’ın faydalı olduğu düşüncesindeyim. Tamamen ‘Hiç işe yaramıyor.’ diye bir şey yok.”

Teknik direktörleri Okan Buruk ile devre arası transferini konuştuklarını vurgulayan mavi-yeşilli kulübün başkanı, “Eksiklerimizi hocamız Okan Buruk ile belirledik. Devre arasında 3-4 oyuncu almamız gerekiyor. Hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. İnşallah bu sezon iyi yerlere geleceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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