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Galatasaray-Porto maçına Belaruslu hakem
Galatasaray

Galatasaray-Porto maçına Belaruslu hakem

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile yapacağı maçı Belaruslu hakem Kulbakov yönetecek.

9 Aralık 2018 15:01

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Karşılaşmada Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Dördüncü hakemliğini Yury Khomchenko’nun üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri ise Dzmitry Dzmitryieu ve Denis Scherbakov olacak.

09 Aralık 2018 Galatasaray ikinci yarılarda kalesini koruyamıyor Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, bu sezon maçlarının ikinci yarılarında kalesini gole kapatamıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:01 | 9 Aralık 2018
Aleksei Kulbakov
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