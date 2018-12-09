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Fenerbahçe’yi Verameyenka taşıdı
Kadınlar Basketbol Ligi

Fenerbahçe’yi Verameyenka taşıdı

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı BOTAŞ'ı Verameyenka'nın etkili oyunu ile yenmeyi başardı.

9 Aralık 2018 17:50

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BOTAŞ’ı 62-46 yendi. Fenerbahçe’nin galibiyetinde önemli payı olan Verameyenka, 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Benhur İrcel

BOTAŞ: Cuic 3, Olcay Çakır Turgut 5, Melis Gülcan, Loyd 2, Williams 15, Krivacevic 14, Büşra Akbaş 5, Kübra Erat 2, Sehernaz Çidal

Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Zandalasini 4, Stokes 7, Plum 11, Tuğçe Canıtez 7, Özge Yavaş, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı

1. periyot: 11-12

Devre: 24-27

3. periyot: 35-50

Son güncelleme 17:50 | 9 Aralık 2018
botaş Fenerbahçe Verameyenka
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