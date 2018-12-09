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Fenerbahçe’nin otobüsü, uçaktan daha konforlu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin otobüsü, uçaktan daha konforlu!

Akhisar deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönerek küme düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımın İstanbul'a otobüsle döneceğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin takım otobüsü, uçaktan daha konforlu olmasıyla dikkat çekiyor.

9 Aralık 2018 23:22

Akhisarspor deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında kapatırken, sarı-lacivertli taraftarlar, gerek Başkan Ali Koç’a, gerek yönetime, gerekse de futbolculara büyük tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrasında soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, takımın İstanbul’a otobüsle döneceğini söyledi ve stattan ayrıldı. İstanbul’a otobüsle dönecek olan sarı-lacivertlilerin takım otobüsünde yok yok!

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Fenerbahçe’ye yeni otobüsünü teslim eden Gürsel Turizm, futbolcuların rahatı için her şeyi düşündü.

09 Aralık 2018 Ali Koç`un cezası sosyal medyayı salladı: `Slimani, sana kek yok` Akhisarspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç oyuncuların İstanbul'a takım otobüsüyle dönmesine karar verdi. Bu karar sosyal medyada tiye alındı. İşte Twitter'da olay yaratan paylaşımlar.. İlgili Haberi Oku Uzun yolun en konforlu aracı olmasıyla dikkat çeken takım otobüsünde ses sisteminden sinema sistemine, özel tuvaletlerden, güvenlik duvarına kadar her şey mevcut.

Manisa’dan İstanbul’a gelecek olan futbolcular, konforlu bir karayolu seyahati gerçekleştirmiş olacak.

Özellikle futbolcuların yolda yorulmamaları için özel tasarlanan koltuk araları, uçaklardan daha konforlu olmasıyla da dikkat çekiyor.

09 Aralık 2018 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un futbolculara verdiği ceza sonrası Mehmet Demirkol`dan Comolli paylaşımı Fenerbahçe'nin Akhisar deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcuların İstanbul'a otobüsle dönmesine karar verdi. Spor yazarı Mehmet Demirkol, Ali Koç'un futbolculara verdiği ceza sonrası Damien Comolli ile ilgili bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:31 | 9 Aralık 2018
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