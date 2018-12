Fenerbahçe bu ateşten nasıl kurtulur? İşte sizin görüşleriniz…

Süper Lig’in 15.haftasında Akhisarspor’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe 14 puanla 16.sıraya gerileyerek ligin dibine demir attı… Peki ligde devre arasına 2 maç kala Fenerbahçe’de yaşanan sıkıntılar nasıl çözülecek?

Yeni teknik direktör bu gidişatı değiştirebilecek mi?

Fenerbahçe’nin toparlanması için ne gibi önlemler alınmalı? Neler değişmeli?

Düşme hattına giren Fenerbahçe’de çözüm reçetesi ne olmalı?

Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı sporekip@sozcu.com.tr adresine gönderin Sözcü SKOR’da yayınlayalım…

İŞTE SİZDEN GELENLER…

Acilen eğer boştaysa Daum getirilmeli ve devre arasında büyük bir operasyon yapılmalıdır.Bana göre stoperlerde yeterli değil.Defansa orta sahaya ve forvete en azından birer takviye gereklidir.Daima hızlı ve çabuk oyuncular tercih edilmelidir. Şükrü Birand ve Ziya Şengül anımsanmalıdır. Efsane isim Lefter Küçükandonyadis’in kemiklerini sızlatmayın.

MUSTAFA METİN GÜZELGÖZ

——————

Ben ALİ KOÇ Başkanın yerinde olsam bu saatten sonra sadece genç futbolcularla oynarim. Eljif, Berke, Barış, Ferdi vs daha niceleri.. en azından geleceğin kadrosunu kazanırım .Taraftar sesini çikarmaz Teknik adam konusu ise Zico, Alex, Roberto Carlos üçlüsü Fenerbahçe’yi uçurur.

İHSAN PERK

——————–

Beşiktaş taraftarıyım ama güzide bir büyük kulübün bu durumda olması üzücü. Bence uzun vadeli bir programa şu an için gerek yok. Öncelik FB’ nin acilen kendisini bulunduğu tehlikeli bölgenin dışına atması gerekiyor. Teknik kadronun tamamı gönderilmeli. Yerli bir hoca ve ekibi ile bu sezon sonlandırılsın. Gelecek sezonun programı sezon sonuna bırakılsın derim. Ümit ÖNOL

——————–

Cezalılar affedilip ceza verenler gönderilmeli yerli bir hoca ile 6 aylık anlaşma yapılmalı,başarılı olursa anlaşma uzatılmalı. Başarılı olmazsa mart nisan itibarı ile yeni agresif bir hoca agresif futbolculardan oluşan bir kadro ile gelmeli,tekmeye kafa sokmayanı oynatmayacak ki puanlar gelsin,artık bütün takımlar savaşıyor,

Transfer yapılamıyorsa alt yapıdan daha fazla genç değerlendirilmeli,bu yıl zaten dip yaptık,başarı mutlaka önümüzdeki yıllarda aralıksız gelecektir,sn. Ali Koç’a güvenimiz tamdır.

EMİN ALGUN

———————

Küme düşme ihtimali yüksek olan takımların en iyi oyuncularını alsınlar hem o takımlar güç kaybeder hem Fenerbahçe’ye katkı olur.

ALP ÇINAR

—————–

Bu benim gerçekten tutkulu bir Fenerbahçe’li olarak ciddi önerimdir ; Volkan Demirel ve tüm cezalı futbolcular affedilmeli ve basket takımımızın koçu ObradoviC futbol takımının başına getirilmelidir. Emin olun ligi ilk 4’de bitiririz…saygılarımla.

KADİR CEYLAN

—————-

Baş sorumlu Comolli ve Koeman gitmelidir ve Zico, Daum veya Ersun Yanal gelmelidir. Fenerbahçe takımıyla zafer yaşamış, türk futbolunu ve kültürünü bilen teknik direktör gelmelidir.

Kadro acilen değişmelidir, ilk 11 bana göre bu şekilde olursa başarılı olacaktır.

Volkan, Skrtel, Reyes, Şener, Hasan Ali, Mehmet Topal, Valbuena, Mehmet Ekici, Eljif, Barış, Ayew olmalıdır.

Barış acilen forvet olarak veya forvet arkası olarak değerlendirilmelidir, bunu yapabilecek bütün yeteneklere sahip geleceği çok iyi olan bir futbolcu.

Volkan, Aatıf ve Ozan Tufan kadroya tekrar alınmalıdır. İsmail Köybaşı, Slimani, Benzia acilen kadro dışı kalmalıdır.

Bana göre bu değişimlerle Fenerbahçe tekrar başarılı olacaktır.

Ali Koç Fenerbahçe için büyük bir şanş ve doğru hamleleri yapacaktır, bazen bunu yapabilmek için yanlışlarla yüz yüze gelmelisiniz ve sanırım bugün yanlışlar ve Ali Koç yüz yüze gelmiştir.

HIDIR ÇALIŞKAN

————-

Sevgili Başkan Ali Koç ;

Önce stresten uzak dur . Git bir yerde düşün . Aracıları ortadan kaldır. Futbol takımı ile birlikte ol .Ceza vermek yerine onlar neler düşünüyor direk fikirlerini al . Korkutup aleyhlerinde kullanma (İnsanları Korkutma ! İnsanlara değer ver )

Unutma ki !

Teknik ekibi sen seçtin olaya yabancı ; konuya fransız , Fenerbahçe ruhu yok. (Gereği toptan radikal değiştir. Geç kaldın ancak sen başkansın. hatalar insan için)

Futbolcu kadrosu kadro dışılar ile iyice daraldı .Mevcutlar elinden geleni yapıyor. ancak kaliteleri bu kadar . Öcelikle yeni teknik yönetim . Kadro dışıları affet yeni bir bakış ve eski Fenerbahçe ruhunu oluşturmaya yaklaşma ve bir bütün olma .

Bu seneyi ligi de kaybettik ancak ; önümüzde devam eden 2 kupa var bunu unutma . Devre arasında bütçe kadar transferi iyi değerlendir.

Bir miktar başarı dahi bizi mutlu eder bunu unutma .

Futbol takımımız ile bir sportif direktör gibi kendin ilgilen . O pozisyona kimseyi şu an için atama .

Birleştirici ol. Fenerbahçe camiasını parçalama .

OSMAN ERTÜRK

—————-

Ligin kalitesi zaten çok düşük seri bir 3 galibiyet feneri düze çıkaracaktır yapılması gereken Ersun yanal getirilip devre arasında defansa agresif orta sahaya hızlı forvete bitirici forvet almaktır takımın enerjisini düşüren ruhsuz oyuncuları göndermeli yada paf takıma göndermelidir mesele kazanmak değil mesele yüreğini ortaya koymaktır..

MURAT KAPLAN

————–

FB Ersun Yanal ile değil Tayfun KORKUT ile düze çıkar.

Türkiye’de yıpranmamış bir isim.

Gecen sene Stuttgart’i düşme hattından aldı az daha Avrupa Ligine gireceklerdi

Vizyon sahibi FB ye yakışır bir isim ve şu an da boşta.

VfB Stuttgart a Antrenör olduğunda Stuttgart düşme hattındaydı. Korkut geldikten sonra 5 galibiyet 1 beraberlik aldi* FB ile benzer durum yani.

TEMEL ÖZATAY

———————-

Öncelikle eski ve başarılı olmuş başkan ,yönetici,futbolcu ve kulübün akil adamlarının görüş ve fikirleri alınmalıdır.

Fenerbahçe için parayı ikinci planda tutacak, gönülden savaşacak futbol bilgisi yüksek,ülke futbolunu tanıyan,Samandıra’da yatıp kalkacak bir teknik direktör takımın başına getirilmelidir. Kadro dışı bırakılan tüm futbolcular affedilip yeniden faydalanılmalıdır. Fenerbahçe basketbol takımı hocası sayın Obradoviç’e rica edilip futbolcu grubuna gerekli moral mOtivasyonu aşılaması sağlanmalıdır. Ve gelelim en kritik noktaya futbolcu seçimlerine.Öncelikle Fenerbahçe kültür ve geleneklerine göre bir futbol felsefesi belirlenmelidir.Bunun için geçmiş başarılı yıllarda oynanan futbola bakmak yeterlidir.Bu felsefeyi uygulayabilecek teknik direktör seçimi yapılmalıdır. Trasferde futbolcu ve menajerlerine yalvar yakar yüksek ücretler önerilmemeli maddiyatı düşünmeden çubuklu formayı amatörce, gönülden isteyen futbolcular tercih edilmelidir.Futbolcunun yaşam tarzı,iş ahlakı,futbol zekası, yeteneği çok iyi araştırılmalıdır.Ligimizde ve dünya futbolunda bu özellikleri taşıyan, Fenerbahçe’yi zirveye taşıyacak elini taşın altına sokacak bunu yürekten isteyen birçok futbolcu bulmak Mümkündür. Yeter ki iyi araştırılsın, ve seçimi futbolun içerisindeki Fenerbahçeyi herşeyin önünde tutan kişiler yapsın.Yeni transferler Fenerbahçe’de futbollarını daha yukarıya taşırken Fenerbahçe’yi de yukarılara başarıya taşıyacaklardır.

MUSTAFA KUZUCU

—————-

Çok basit ; Ali Koç inadı bırakıp Ersun Yanalı getirip, Azizi Yıldırım’ı bu konuda eleştirdiği ve sonunda hata yaptığı sportif direktörlük makamını da rafa kaldırıp çevresindeki isimleri futboldan anlayanlarla donatması yani; Volkan Ballı, Önder Özen, Sadettin Saran gibi isimleri kulübe tekrar kazandırarak ve en önemlisi o tribüne birkaç efsaneyi en yakın Alex olur Rıdvan olur Can Bartu gibi isimleri oturtarak ve takım içerisinde yapıcı danışman vs. aktif rol verilerek bu iş çözülür. Futbolcu sahadayken tribüne baktığında o efsaneyi görecek. ve takım içerisindeki ağabey sayısı arttırılmalı oynamasa bile kulübede oturmalı.

KUDRET YEŞİLBAŞ

—————

Kısa ve net olacak fikrim;

Fenerbahçe’nin bundan sonraki tüm maçlarına 21 yaş altı genç takımıyla çıkması lazım. Eminim ve herkes emin olsun ki ruhlarını ortaya koyarak oynarlar.

Bu fikre kimse hayalperestlik demesin,lig başında kimse bu durumu hayal bile edemezdi…

Bu takım böyle devam ederse 30.haftayı görmeden küme düşmeyi garantiler.

ERKAN ÖZÇELİK

—————–

Ali Koç. Başarılı bir iş insanı. Konumunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ancak şirketlerinin yönetiminin bu şekilde olduğunu sanmıyorum. Başkanın yabancı olmadığı bir terim üzerinden, İş hayatındaki “Performans Değerlendirme Sistemini” üzerinden takımın tümünü değerlendirecek olursak; başta CEO : Comolli’nin yetersiz performansından ötürü gönderilmesi gerekir. Asıl başarısızlığın sorumlusu odur. Hatta Comolli’ye manevi tazminat davası bile açılma imkanı varsa açılmalı. Asırlık bir kulübü düşürdüğü bu durumun hasabı sorulmalı. Cocu’nun takımın başına geçirilmesinin, Slimani, Ayew, Benzia gibi futbolu bitmiş sporcuların alınmasının sorumlusu Comolli’dir. Frey, Reyes ve Jailson gibi yeteneksiz futblcuların alınmasının sorumlusu Comolli’dir. Her biri başarısızdır. Acilen takımdan uzaklaştırılmaları gerekir. Başarısızlık bulaşıcıdır. Birbirini etkiler. Harun yetenkli bir kaleci olabilir. Her ne hikmetse gol yemediği yer kalmadı. Uzaktan, yakından, sağdan, soldan her yerden. Penaltı kurtarıyor olması yetmiyor. Kulübedeki kaleci Harun’u tehdit etmediği sürece kendini geliştirmek için zorlamayacaktır. Bu nedenle Volkan takıma geri dönmeli, Harun üzerinde gelişim baskısı kurulmalı.Bu yeteneksiz, futbolu bitmiş futbolculara verilen şans genç kadrodan birilerine verilseydi bile bu kadar kötü durumda olmadık. En azından bu gençler kendilerini ispat etmek için canla başla mücadele eder hem kendilerinin gelişimine katkı sağlar hem de takım için faydalı olurlardı. Hala geç kalınmış değil. Bu arada Cocu halen Fenerbahçe Futbol takımı teknik direktörü ise ekibi ile birlikte 14-16 yaş takımının başına geçirilip görevine devam ettirilebilir. Hiç değilse tazminat ödemeden işe yarmış olurlar. Belki biraz pahalı bir alt yapı ekibi olur. Ama tazminat ödemekten iyidir. AYHAN ARSLAN

————–

Günaydın. Günlerimiz kara geçiyor. İnşallah ileride aydınlanır. Antrenör eleştiriyoruz doğrudur. Taktik yok. Antreman eksikliği var. Birliktelik yok. Ruh yok. Bunların %100 yapılmasını sağlayacak antrenör değil ki. Oyuncu becerikli olmalı. Mesleğine saygılı olmalı. İçinde heyecan olmalı. Topu ayağına yapıştıramayan, pası karşılayamayan, pas atamayan, pozisyon üretemeyen oyuncu olmaz. Fenerbahçe eleman yetiştirme yeri değildir. Futbolcuyu iyi seçmelisiniz. Acil olarak iyi oyuncular alınmalı. Bununla birlikte başlarına birlik ve beraberlik ahengini, takım olmayı aşılamak gerekir.

SEÇİL OLPAK

—————–

Ortada durumla ilgili konuşmanın mantığı yok.

Sayın Ali Koç’un hala kredisi varken yapması gerekenler;

1-Comolli biran önce gönderilmesi gerekir. Türkiye’de Sportif Direktörlük tutmaz. Sprtif Direktörlük uzun vadeli iş olduğundan bu işten vazgeçilmesi gerekir.

2-Başta takıma ağabeylik yapacak olan Volkan Demirel’in affedilmesi gerekir.

3-Ozan Tufan’da affedilerek kendisine çeki düzen vermesi sağlanmalı ve kazanılmalıdır.

4-Slimani Benzia Atıf Dirar Ayew bunların kesinlikle gönderilmeleri lazım. Hep takım içindeki uyumu bozuyorlar hemde oyun esnasında oyunu yavaşlatmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Bunları yerine Afrika ülkelerinden genç dinamik oyuncuların alınması lazım.

5-Alınan genç futbolcuların takıma monte edilmeleri gerekmektedir. Yedekte oturtarak onlardan verim almak imkansız. (Örnek olarak Ozan Kabak, Güven, Dorukhan, Yusuf Yazıcı. Abdülkadir) Kendilerine şans verilmeli ve tecrübe kazanmaları sağlanmalıdır.

6- Ve en önemli konu Teknik Direktör 3. Haftadan itibaren Cocu ile olmayacağı ülkeyi ve burdaki futbolu bilmediği her yerde yazıldı çizildi söylendi. Ama Sayın Başkan bunlara kulak tıkadı ve devam kararı aldı ve sonrasında gelişen olaylar ortada küme düşme hattı. Teknik Direktör dediğin oyun içinde futbolcuları ateşleyecek hatalarını yapması gerekenleri gerekirse sert bir şekilde söyleyecek (Bi örnekte buna basketbol takımında olduğu gibi Obradovic’in oyuncuları nasıl motive ve maça ortak ettiği ortada). Taraftar Ersun Yanal’ı işte tamda bu nedenle istedi. Her insanda olduğu gibi Ersun Hoca’nında hataları oldu olacak fakat oynattığı oyun ve futbolcularla ve taraftarla olan ilişkisi ortada.

Sayın Başkanım Ali Koç’a saygım sevgim sonsuz fakat yaşanan olaylar maalesef kendisini hedef tahtası haline getirdi.

TAMER AKBAŞ

—————

Comolli’nin bir an önce gönderilmesi eğer gönderemiyorlar ise Can Bartu tesislerinin temizliğinden sorumlu çalışan yapabilirler. Bu takımda motivasyon yok birlik beraberlik arkadaşlık destek yok. Bu takımı sadece idmandan idmana götürmeyecek onların kaynaşması için birlik beraberlik ruhunu aşılamak için sportif eğlenceli etkinliklere götüreceksin. Aileleri her hafta maçtan önce buluşturacak etkinlik yapacaksınız. O zaman bazı şeyler yerine oturur bu takımda özgüvenini yakalar takım olmak ne demek o zaman sahada gösterirler. Kısacası bu kötü sonuçların sorumlusu Comolli’dir çünkü takımı en başta koyduğu yasaklar ile paramparça etti.

BURCU CANSEL CENGİZ

—————-

Birkaç elcümle acil kurtuluş planı ;

Comolli yi doğru yönetmek gerekiyor. En az 5 futbolcu orta saha sağ kanat sol kanat stopper ve solbek. O kulübede Tuncay Şanlı, Volkan Demirel, Emre Belezoğlu veya Serhat olmalı. İyi bir motivasyon rehberi. Futbolcuların moralleri sıfır oyuna yansıyor. Oyun içinde kötü futbol başarısızlığı getiriyor. Ozan Tufan ve Nabil Dirar affedilmeli. Volkan Demirel dahil. Çünkü Ozan orta saha, Nabil Kanat oyuncusu Diego Reyes başarısız.

Ocak ayında acil düğmeye basılmalı. Aksi takdirde felaket olur. Sonuç takım küme düşer.

YAĞIZ DERYA

—————-

Ali Koç öncelikle teknik direktör konusunu netleştirmeli ve daha sonrasında devre arası transfer döneminde bir forvet bir de kreatif hücuma donuk orta saha oyuncu almalı. Bu arada bu kadar büyük kulüp futbolculara bu tarz bir ceza verilmemeli, Bu tarz cezai işlem dipte olan psikolojiyi daha da derinleştirir, krizi büyütür. Bir Fenerbahçeli olarak Ali Koç’a güvenim tam. ilk senesinde başarısız olabilir canı sağ olsun uzun vadede bize unutulmaz anlar yaşatacağına hiçbir kuşkum yoktur…

ÇETİN iMECE

—————

FB değilim ama durumuna üzülüyorum.

1.En kısa zamanda Yılmaz Vural’ı takımın başına getirmeliler.

2. Bu saatten sonra Ersun Yanal takıma katkı veremez.

3.Göztepe’nin Yılmaz Vural’la olan dönemine bakın bir de şimdiki haline. Ayrıca Adanademir sporu izleyin.

4.Şampiyonluk artık hayal ama hiç değilse ligde kalır.

ALİ MERDİVAN

——————–

Öncelikle Sözcü ailesine bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ederim. Ben gönülden GALATASARAYLI bir futbol severim. Fenerbahçesiz lig olmaz. Ali başkana sevgim ve saygım çok büyüktür. Fenerbahçe bu kötü günleri atlatır elbet, sadece biraz sabır. Fener taraftarı takımını ayağa kaldırır buna inancım tam. Saygılar sevgiler.

MURAT KAYA

——————–

Fenerbahçe öncelikle Ersun Yanal ile anlaşmalı acilen takımın başına geçmelidir . Yıllarını Fenerbahçe'ye adamış kalecisi Volkan Demirel'i kadroya dahil edip kadro dışı bırakılan oyuncularını kadroya karmalı bir sonraki maça atıf dirar Volkan Ozan'ı ilk 11 de oynatmalı gerçek Fenerbahçe ruhu Ersun Yanal ve bu futbolcular ile ateşlenecektir . Comolli gönderilmeli Ali Koç bizzat takımla kendi ilgilenmelidir .

ANIL ÇİMENCİ

———————

Olan yanlışları yazmanın değil, çareyi yazmanın zamanı.

Çare bence şöyle:

1. Ali Koç sadece finansal konulara ve takıma yapılan haksızlıklar varsa onlara karışsın.

2. Fenerbahçeliliği tartışılmaz bir eski futbolcu takıma ağabey rolüne getirilsin.

3. Comolli ya kovulsun ya da sadece kendisine verilen listedeki oyuncuları alıp satsın; asla kendi seçimiyle transfer yapmasın.

4. Ozan, Dirar, Alper gibi oyuncular yerlerine iyisi alınmadıkça disipline edilip kazanılsın.

5. Ara transferde mutlaka iyi bir 10 numara ve bir golcü alınsın.

Ceyhun BARLAS ———————————

Kurtuluş reçetesi bellidir, buraları ezbere bilen, ülke futbolunun dinamiklerine hakim belli bir kariyeri de olan bir yerli teknik adamla 1,5 sene kadar (en az) çalışılması gerekiyor bu isim de A.Kocaman Konya’da olduğuna göre Ersun Yanal’dır. Ersun Yanal’ın kabul edilmez hataları oldu, Jimmy Durmaz- Kemal Özdeş ekseninde, oyuncularla girdiği zıtlaşmalarda filan ama şu aşamada hazır ergen kitleler de yoğun şekilde talep ediyorken Ersun Yanal ismini de artık müspet menfi tüketmekten başka çare yoktur. yoksa tabi ki başka isimler de olabilir yerliden kasıt ligi,ülkeyi biliyor olmalarıdır ama örneğin Christoph Daum da yerli kapsamında değerlendirilmelidir veya kariyeri olmasa da Ümit Özat gibi isimler de çıkış formülü olabilir. ancak şu aşamada ideal seçim Ersun Yanal’dır.

Fakat artık şu şark kafasını terketmek elzemdir. Soyunma odasında,otobüste zırt pırt görünen bir başkan figürü,taraftarla arasına mesafe koyamayan,manipülasyonlara çok kolay kapılabilen, Profesyonellerin işine sık sık salça olan yönetim anlayışı artık terkedilmelidir. aksi halde Ersun Yanal mı geldi belki küme düşme hattında gezinmez FB hem bu sezon orta sıralarda bitirir seneye de şampiyonluk mücadelesi bile verebilir ama asla kalıcı sık başarılar gelmez, FB hakettiği şekilde enternasyonel düzeyde ş.ligi gediklisi bir takım olamaz.

E. KİBAROĞLU ———————————Acilen kamburlardan kurtarılmalı. Ersun hocanın önderliği ile PAF takımdan gençler seçilerek enerji dolu yeni bir kadro oluşturulmalı. Ali Başkan elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Teknik heyet ve futbolculara sözleşmeleri doğrultusun da ağır bir cezai işlem uygulanmalı.

Saygılarımla, MİKAİL DEMİR ———- Öncelikle futbol takımımız sahada hiçbir şey yapmıyor.Ne bir oyun planları var ne de güçleri.Problemler bir günde olmadığı gibi çözümde bir günde olmayacaktır.Öncelikle ülkemizde çalışmış bir hoca getirmeli.Ben olsam Daum ya da Ersun Yanal’dan birini getiririm. Daum’u 2 kez gönderdik ama unutmayalım, adam 4 yılda 2 şampiyonluğu sadece son 90 dakikada verdi.Panik kararlarla yönetilmeden, devre arasında 2-3 takviye ve Volkan ile Dirar’ın mutlak affedilerek takıma katılması.

(Asalettin AKSU)

———————————

Merhaba, bu imkanı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim.

1- Sportif Direktörlük ünvanı derhal kaldırılmalı, Mahmut Uslu gibi babacan-sert bir futbol şube sorumlusu getirilmeli.

2- Volkan Demirel başta tüm cezalı futbolcular affedilmeli.

3- Kuzey Afrikalı (Magrep) kökenli (Cezayir-Tunus-Fas-Libya) buralardan asla futbolcu almamalı, olanları acil göndermeli ( Slimani-Benzia-Aatıf).

4- Mutlaka- Gana-Nijeyra-Gabon gibi afrika ülkelerinden atletik siyahi oyuncu alınmalı. Ya da Brezilya kökenli pahalı olmayan sakatlık geçirmemiş oyuncu almalı.

5- Teknik direktör ancak ve ancak iyi bir kadro kurulursa başarı getiriri. Bu kadroyu Arsene Wenger’e verseniz de çok birşey değişeceğini sanmıyorum.

Saygılarımla

(Alper BURGUN)

———————————

Ben , Fenerbahçe sevdalısı bir anneyim. Açıkcasi son dönemde futbol izlemiyorum,basketbola yöneldim çünkü orada koçu da oyuncular da yüreklerini ortaya koyuyor.

Kızgınım, nasıl olur da koskoca takım düşme hattına gelir ??? Mahalle takımına karşı oynasalar yeniliyorlar. Bence bu yıl küme düşsün,pahalı işe yaramaz futbolcu ve teknik adamlarla yollarını ayırsın. Yüreğini koyarak ,daha ucuza ,sırf Fenerbahçe diye oynayacak nice genç yetenek var onlardan bir takım kursunlar.. Biz yürekten destekleriz.

Bu takım ,genç Semih’e kıymet vermek yerine Guiza gibi yeteneksizlere çuvalla para ödediğinde,Alex gibi bir kıymetin değerini bilmeyip ona haksızlık ettiğinde kaybetmişti zaten…. Sevgiler, saygılar…

(Sultan Özdemir)

———————————

İyi akşamlar Sözcü ekibi iyi çalışmalar. Fenerbahçe ve Ali Koç’un ilk yapacağı yaptırım Comolli denilen futbola Fransız kalan arkadaşı başarısız transfer politikasından dolayı göndermek olacak.

Yerli hoca olarak Aykut Kocaman’ı getiremeyeceğinden dolayı elimizde çalışacak ve taraftarın istediği Ersun Yanal’ı getirmeli. Kadro dışı kalan futbolcuların tamamı affedilmeli ve kadroya katılmalı.

Yeni bir sportif direktör bulunmalı ülkemizi bilen yerli olan ve transfer piyasasına hakim olan Ersun Yanal ile koordineli bir biçimde çalışacak birisi olmalı.

Fenerbahçe’nin ne olduğunu yeni gelen yabanci oyunculara iyi anlatacak yerli bir kaptan lazim. Bu da volkan Demirel’dir… Kesinlikle takımda tutulmalı. Ayrıca devre arasında stoper forvet sağ kanat ve orta saha alınmalıdır.

En az 4 transfer şarttır. Yeni bir yerli oluşumuna gidilmedilir bir zamanlar yakalanan Emre, Caner, Gökhan, Volkan, Egemen, Bekir, Selçuk, Mehmet Topuz gibi takımı bütün haline getirecek oyuncular muhakkak şart.

(Aykut Aydemir)

———————————

Öncelikli olarak bu çok kötü futbolcuları getiren Comolli’nin işine son verilmelidir hemen yarın.Ardından Ersun Yanal ile acilen 2,5 yıllık bir sözleşme imzalanır.

Futbolculara sözleşme maddelerine aykırı olmayacak seviyede en üst seviyeden para cezası kesilir.

Ardından bir para hesabı açılır.Tüm Fenerbahçelilerden küçük büyük demeksizin bir yardım kampanyası başlatılır #HerşeyFenerbahçeiçin hastagiyle. Fenerbahçe taraftarı da taşın altına elini koyacaktır.

Ardından kadro dışı bırakılan futbolcular Aatıf, Dirar, Volkan affedilir.

Devre arasında yönetim de taşın altına elini koyarak fedakarlık yapmalıdır ve Türkiye’de top koşturan Anadolu takımlarında oynayan çok kaliteli oyunculardan savunmaya, ofansif orta sahaya santrafora ,sol ve sağ beke mutlaka oyuncu takviyeleri yapılır.

Süper Lig’de ilk 10 da bitirmek ve de mutlaka Türkiye kupasını almak ana hedef olmalıdır. Sezon sonunda da Şener, İsmail Köybaşı, Neustader, Dirar, Jailson, Benzia, Slimani, Ayew, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci gibi futbolcularla ilişik kesilmelidir

(Kürşat Akyol)

———————————

1- Benzia-Slimani-Aatıf-Dirar Arap kafilesi acilen gönderilecek.

2- Artık Ersun YANAL demekten bıktık yerli bir hoca gelsin de kim gelirse gelsin. Yerli hoca şart!.

3- Mehmet Topal-Volkan Demirel-Kameni-Köybaşı-Şener Özbayraklı-Ozan Tufan-Alper Potuk-Soldado-Valbuena gibi yıllık maliyeti olup faydasız oyuncuların prim yapanlarını satıp nakide çevirmesi-para yapmayan oyuncuların mümkünse alacağını pazarlık ederek acilen gönderilmesi gerekmektedir.

4- Kadro bu şekilde TEMİZLENMELİDİR. Zincir vurulamaz FENERBAHÇE RUHU için bunlar şarttır.

5- Gönderilen oyuncuların yerine ligimizde başarılı genç oyuncular değerlendirilmelidir.

6- en az 3 sene şampiyonluk sözü ve iddiası verilmemelidir.

7- Güncel, aktif ve etkili bir Fenerbahçe uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulama öylesine etkin olmalıdır ki Taraftardan bağış toplamalıdır. Parası olan bağış yapacak, parası olmayan uygulamadaki reklamları izleyerek klube para kazandıracaktır. Bu Zaruri ihtiyaçtır.

8- Sayın Başkan Ali KOÇ ocakta güven oylamasına gitmelidir. Kendine olan Özgüvenini tekrardan kazanması için şarttır. Ayrıca böyle bir oylama klubteki her bir oyuncuya da pozitif olarak yansıyacaktır.

9- Es-Es bando gibi Fener Bando tribünlerdeki yerini almalıdır.

(Onur AKGÜN) ———————————

Öncelikle verilmesi gereken idari kararlar var , istatistiklere bağlı futbolcu seçimini acil bırakmaları gerekiyor , isabetli pas yüzdelerini şişirmek için korkak oynayan futbolcu topluluğunu kimse istemiyor artık,bu takımın sol kanattan atak yaptığını bir ben görmüyor olamam , sol bekler Süper Lig seviyesinde olmadığı gerçek.

Takımın bir lidere ve bir liberoya ihtiyaç duyduğu gerçeğini zaten herkes biliyor. Acilen Türk bir teknik direktör getirilmeli , yurt dışından getireceğiniz en fiyakalı hoca bile takımların oyun yapısını öğrenmek için zaman harcıyor ve Fenerbahçe’nin zamanı yok , taraftarların gönlünü almak için bizzat kulüp tarafından organizasyon düzenlenmeli ve bilet fiyatlarında indirime gidilmeli , iç saha desteğini tekrar geri kazanmak için taraftarı organize edebilecek , kareografiler hazırlayacak bir ekip kurulmalı ( varsa beceremiyorlar demektir) Son olarak haftanın 2 günü antremanları taraftara açın , taktik antremanlarını değil ama cross ve çift kale çalışmalarında gençleri izlesinler ve destek versinler. FENERBAHÇE’NİN EN BÜYÜK SORUNU ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ.

(Duran Ersoy) ———————————

”Ersun Hoca gelecek, takım olgusu yaratılacak ve lig ilk 5’te bitirilecektir. Saygılar…”

(Sedat Erez) ———————————

”Alt yapıdan bu yıl gelen çocuklar hariç, tüm A takımı oyuncularını teknik direktör , futbol direktörü dahil kadrodan çıkarır, PAF takımla 18/19 sezonunu tamamlardım.”

(F.Korkmaz PERK) ———————————

3 büyüklerin hiçbiri iyi değil. BJK – FB – GS elele… Yeni bir mali yapılanma, şirketleşme, altyapı yapılandırması… Az ama kaliteli yabancı…..

Sevgi ve saygılarımla

(Ali Salihoğlu) ———————————

Arkadaşlar, Aziz başkan zamanından beri hep söylerim.

Bu takıma bir psikolog lazım, takım çalışmasını, paylaşmayı, stresle başa çıkmayı, ekip olusturmayı, yüksek motivasyonu, marka önemini, müşteri memnuniyetini, profosyonel bir ekip tarafından futbolcusundan malzemecisine kadar öğretmemiz lazım.

Bir de aklı başında bir antrenör ile bu kabuslardan sıyrılmak hiç de zor değildir.

(Hasan Ilgaz)

———————————

Merhabalar ,

Bu sezon Fenerbahçe'nin kötü gidişatında elbette Ali Koç'un hatası vardır ve ismi çok net bir şekilde ilk günden beri bağırıla bağırıla söylenen Damien Comolli'dir.

Kulüp bazında eski Başkan Aziz Yıldırım Sayın Ali Koç'a bir çöküntü bırakmıştır ve bu maddi kaos bugüne kadar taraftara hiç yansıtılmamıştır. Bugün gelinen noktada taraftarın inançlı olup bu sezonu göz ardı etmesi ve seneye yapılan hazırlıkları takip etmesi gerekmektedir.

Kulübün bugünden ayağa kalkması için yapması gerekenler

• Damien Comolli ile yolların acilen kesilmesi

• Ersun yanalın takımın başına getirilmesi

• Volkan Demirelin affı

• Ne yazık ki maddi zarardan başka vasfı olmayan oyuncuların acilen gönderilmesi (slimani , ayew , benzia vs)

• Kulübe Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu anlatabilecek olan büyüklerin gelmesi

• Ve transferin hocaya bırakılması (unutmayın ki takımı hoca oynatır )

Not: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe de başarılı olması zor çünkü Fenerbahçe'nin üstündeki baskı kadar yıpratıcı bir takımda daha önce hiç yer almadı. En baskılısı milli takımdı ve onda ki sonuçlar belliydi.

(Berk CERCİ)

———————————

Merhaba;

İlk başta Türkiye ligini ve Fenerbahçe'yi çok iyi bilen bir teknik direktör takımın başına getirilmeli. Bu isim hepimizin dile getirdiği kişi Ersun Yanal olmalıdır. Transfer kısıtlaması olmasından ve kadro derinliği olmamasından dolayı, en azından kadro dışı bırakılan 4 oyuncu (Volkan, Ozan, Aatıf, Dirar) affedilmelidir. Son olarak Slimani gibi gole ve asiste katkısı olmayan oyuncunun yedeğe çekilmesidir. Acil olarak yapılması gereken hamleler bunlardır.

(Ali BİLİR)

———————————

Merhaba,

Uzun uzun yazip cizmeye gerek yok. Bu takim tam bir rezalet. Ilk 11 rezalet, yedek daha da beter. Teknik Direktore de diyecek birsey bulamiyorum.

Bu takimi hemen cekip yerine PAF Takimini cikarmak en iyi cozum. Boyle bir riski artik almak gerek. Bu saatten sonra kaybedecek birsey kalmadi cunku. Hem o cocuklar daha istekli olurlar hem de daha iyi oynarlar. Ayrica hemen Ersun Yanal getirilmeli.

saygilar,

(Kerem Tapani GÜLTEKİN)

———————————

Günaydın,

Comolli kesinlikle gönderilmeli ve yerine herhangi biri getirilmemeli

Kulüplere getirilen sportif direktörlük mevzusu ülkemize uygun şeyler değil burası İngiltere değil ve bu kafayla da asla olamaz.

Ersun Yanal şu an hepimizin istediği teknik adam ancak o da bu kadro ile ne yapacak tabiki bilinmez.

Sayın Koç'un avrupadan bir teknik direktör getirmesi gerçekten kırmızı kara neden olur bu saatten sonra

Saygılar.

(Fatih KONUKCU)

———————————

Tüm suç taraftarda ,AYKUT KOCAMAN takımın başında kalsaydı az para ile hem şimdi liderdik,hem de şampiyonlar ligindeydik. Suçlu taraftar. (Emrah ÇELİKDERE)

———————————

”Fenerbahçe’nin formanın değerini bilen oyunculara ve takım ruhuna ihtiyacı var. İsim oyuncu getirmeye, ligi bilmeyen yabancı hocaya borç yapmaya gerek yok. Anadolu kulüpleri iyi oyuncular bulup getirebiliyor gelişiyorken Fenerbahçe her sene geriye gidiyor. Taraftar olarak en büyük isteğim tüm kulüpler oyunculara büyük paralar ödeyeceklerine alt yapılarına önem versinler ve maçlar şifresiz yayınlansın.”

(Serkan Özcan)

———————————

”Fenerbahce küme düşerse kurtulur. Seneye Spor Toto 1.Lig’de şampiyon olur Süper Lig’e çıkar.”

(Mehmet Arıkan) ———————————

”Eski bir futbolcuyum ve uzun uzun yazmak yersiz. Saçma sapan sözleşmelerle, kulübe maddi zarar veren sportif direktöründen kurtulduğunda, Kulübün eski yönetimini eleştirirken doğruları yapacağını iddia eden, pratikte bunu uygulamayan ve bu bağlamda kulübü zarara uğratan başkanından kurtulduğunda,

Fenerbahçe bu durumdan sıyrılır.”

(Selahattin ŞAHİN)

”Taraftar desteğini kaybetmemek için Erzurumspor maçına yeni hocayla çıkılmalı, yoksa ibre Ali Koç’a döner. Comolli yerine Metin Tekin ve Önder özen gelse Fenerbahçe ihya olur.”

(Görkem Günal) ———————————

”Aykut Kocaman’ın yardımcılarının yaptığı terbiyesizliklerden dolayı artık çok sevmiyorum. Ama yiğidi öldür hakkını yeme. Bu takımı o ayakta tutmuş. Gerçekten de bonservis toplamı yüksek ama inanılmaz uyumsuz bir kadrosu varmış.”

(Burak Erkan) ———————————

”Ersun Yanal geç kaldı hemen gelmeli. Ali Koç çok ağır kalıyor.”

(Ahmet Çakıcı)