Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un futbolculara verdiği ceza sonrası Mehmet Demirkol’dan Comolli paylaşımı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası futbolcuların İstanbul’a otobüsle dönmesine karar verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dönüş için ayarlanan uçağı iptal ederek, futbolcuların yaklaşık 5 saat sürecek yolculuğu otobüsle yapmasını istedi. Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un aldığı bu karar ile ilgili Twitter hesabından Damien Comolli paylaşımı yaptı.

Tümer Metin: Yarın sabah üzüntüden okuluna gitmeyecek çocuklar tanıyorum beIN SPORTS yorumcularından Tümer Metin, Akhisarspor-Fenerbahçe mücadelesinin devre arasını BeIN FC programında konuştu. İlgili Haberi Oku

Mehmet Demirkol, Fenerahçe Başkanı Ali Koç’un futbolcuları otobüsle dönmelerine karar vermesi hakkında “Comolli de yürüsün” yazdı.

İşte Mehmet Demirkol’un paylaşımı: