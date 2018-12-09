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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un futbolculara verdiği ceza sonrası Mehmet Demirkol’dan Comolli paylaşımı
Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un futbolculara verdiği ceza sonrası Mehmet Demirkol’dan Comolli paylaşımı

Fenerbahçe'nin Akhisar deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcuların İstanbul'a otobüsle dönmesine karar verdi. Spor yazarı Mehmet Demirkol, Ali Koç'un futbolculara verdiği ceza sonrası Damien Comolli ile ilgili bir paylaşım yaptı.

9 Aralık 2018 22:20

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası futbolcuların İstanbul’a otobüsle dönmesine karar verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dönüş için ayarlanan uçağı iptal ederek, futbolcuların yaklaşık 5 saat sürecek yolculuğu otobüsle yapmasını istedi. Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un aldığı bu karar ile ilgili Twitter hesabından Damien Comolli paylaşımı yaptı.

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Mehmet Demirkol, Fenerahçe Başkanı Ali Koç’un futbolcuları otobüsle dönmelerine karar vermesi hakkında “Comolli de yürüsün” yazdı.

İşte Mehmet Demirkol’un paylaşımı:

Son güncelleme 22:20 | 9 Aralık 2018
ali koç Fenerbahçe MEHMET DEMİRKOL
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