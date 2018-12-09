Fener çıkış arıyor! Akhisarspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Akhisar maçı ile Süper Lig’de 15. maçına çıkıyor. Oynadığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe Akhisarspor karşısında kazanarak yukarı sıralara tırmanma umudunu devam ettirmek istiyor. Ligde son 5 maçta 1 yenilgi alarak, 8 puan toplayan Akhisar, 15. haftaya 13 puanla 16. sırada, düşme hattında girdi. İşte, “Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda” sorusunun cevabı ve Fenerbahçe muhtemel ilk 11’i…

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 15. Hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 9 Aralık Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mehmet Kısal üstlenecek.

AKHİSAR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Akhisarspor: Fatih – Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

Fenerbahçe: Harun – Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Barış, Benzia, Mehmet Ekici, Slimani

Son dakika... Ersun Yanal`dan Fenerbahçe açıklaması İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE’DE FREY VE VALBUENA YOK

Akhisarspor’da sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Elvis Manu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe’de Jailson ve Soldado cezası, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Valbuena, Ayew ve Michael Frey sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.