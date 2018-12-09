CANLI YAYIN: River Plate Boca Juniors maçı canlı izle! Libertadores Kupası Finali…

River Plate Boca Juniors 2-2 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geliyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan River Plate Boca Juniors maçı, Arjantin’de yaşanan maç öncesi olayları nedeniyle İspanya’ya alınmıştı. Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için kıran kırana mücadele edecek iki takımın maçı Dünyanın birçok ülkesinde olduğu Türkiye’de de canlı yayın ekranlara gelecek. İşte, River Plate Boca Juniors maçı hangi kanalda sorusunu yanıtı ve River Plate Boca Juniors canlı yayını…

RİVER PLATE BOCA JUNİORS CANLI İZLE

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

River Plate ile Boca Juniors arasında dün oynanması planlanan ancak karşılaşma öncesi çıkan olaylar ertelenen maç bugün 22.30′ da oynanacak. Copa Libertadores final rövanş maçı S Sports kanalında canlı yayın ekranlara gelecek.

BÖYLE GÜVENLİK ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ’NDE BİLE YOK

Güney Amerika futbolunun en önemli turnuvası olan Libertadores Kupası finalinin 9 Aralık Pazar günü Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak olmasından dolayı İspanyol polisi güvenlik alarmına geçti. İspanyol polisi, Libertadores Kupası finali için Madrid'e gelen Boca Juniors'un radikal taraftar grubunun liderlerinden birini Arjantin'e geri gönderdi. Maxi Mazzaro aldı Boca Juniors taraftarının kabarık bir sabıka kaydının olduğu ve polisin “Tehlikeli” görmesinden dolayı dün akşam Madrid'e gelir gelmez uçakla Arjantin'e geri gönderildiği açıklandı.

İspanyol polisi ile iş birliğinde bulunmak için Arjantin polisinden ekipler de Madrid'e geldi. İspanyol basını, Bernabeu'da şimdiye kadar oynanan El Clasico (Real Madrid-Barcelona) veya Şampiyonlar Ligi finalinden çok daha geniş kapsamlı güvenlik önlemi alınacağı yazdı. Madrid'de pazar günü 2 bin 500'den fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı, stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapanacağı, taraftar gruplarının birbirlerine yaklaşmaması için uzun aralıklı güvenlik koridorları oluşturulacağı, stat kapılarının maçtan 90 dakika önce açılacağı, kupa kutlaması için de özel önlemler alınacağı belirtildi.

Bu arada final rövanşını oynayacak Boca Juniors ve River Plate takımları Madrid'e geldi. Boca Juniors salı günü öğleden sonra River Plate da çarşamba sabahı erken saatlerde Madrid havaalanına gelirken, yoğunluk güvenlik önlemleri altında otellerine gitti. Maç gününe kadar kampa girecek her iki takımın basınla tüm temasları da kesildi. Sadece Boca Juniors takımı bugünkü antrenmanının ilk 15 dakikasını basına açık tuttu.