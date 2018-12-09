Akhisar Fenerbahçe canlı izle! CANLI YAYIN: Fener akın akın geliyor…

Süper Lig’in 15. hafta heyecanı Akhisar Fenerbahçe maçı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan fakat ardı ardına aldığı kötü sonuçlar neticesinde 15. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, ligin ilk devresinin sonlarına yaklaşırken deplasmanda karşılaşacağı Akhisar karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyor. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Akhisarspor Fenerbahçe canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

AKHİSAR FENERBAHÇE CANLI İZLE

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

AKHİSAR FENERBAHÇE İLK 11

Akhisar: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Slimani

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 9 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mehmet Kısal üstlenecek.

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FENERBAHÇE'DE FREY VE VALBUENA YOK

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa’nın yanı sıra Yevgen Seleznov Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Elvis Manu’nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado cezası, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Valbuena, Ayew ve Michael Frey sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

SON 3 RESMİ MAÇI AKHİSARSPOR KAZANDI

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig’deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2’lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Diyarbakır’daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

KOEMAN’IN KOLTUĞU SALLANTIDA

Akhisar maçı, teknik sorumlu Erwin Koeman'ın da kaderini belirleyecek. Alınacak kötü bir sonuç halinde Hollandalı hocanın yerine yeni bir teknik direktörle anlaşılması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un daha önce yaptığı açıklamalara rağmen kulislerde Ersun Yanal ismi konuşuluyor.

AKHİSAR’IN GOL UMUDU BOKİLA

Ligde 2 haftadır kazanamayan Akhisar da en az Fenerbahçe kadar galibiyete ihtiyaç duyuyor. Ege ekibinde en büyük sorun forvette. Seleznov kadro dışı, Manu'nun ise sakatlığı bulunuyor. Manu'nun oynaması imkansız gözükse de yetiştirilmeye çalışılacak. Akhisar'ın en büyük gol umudu, Bokila. Tecrübeli oyuncu, geçen haftaki Malatya maçında siftah yaparken, hafta içindeki kupa karşılaşmasını da boş geçmedi.

“FENERBAHÇE KÜME DÜŞMEZ DİYORDUM AMA…”

İlk yarısı 1-0 Akhisarspor üstünlüğü ile sona eren maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu kötü oyun ve skordan sonra çok sert ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamaları…

“Bu yıl daha da kötüye gitti Fenerbahçe için. İyi vuruş eyvallah da, bir kaleci topu rakip oyuncu için ancak bu kadar güzel yumuşatır. Tam bir kaleci hatası.”

‘ÇİN'DE SARI KAR YAĞMIŞ'

“Koskoca Fenerbahçe takımı için 15. haftada ne konuşuyoruz. ‘Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez' diyordum ya, Çin'de sarı kar yağmış herhalde. Belli olmaz diyorum artık. Gerçekten üzücü. Fenerli topçulara söylüyorum; Deplasmanda bari çubuklu giyin Fenerbahçe zannetsinler. İnsanlar kahroldu. Ben Akhisar karşısında Fenerbahçe'ye favori diyemiyordum. Oyuna bakınca da yanılmadığımı görüyorum.”

‘MİLYONLARCA İNSAN KAN AĞLIYOR'

“Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu oyunu yorumlamanın dışına çıkarıyor sizi.”

“Mesela, Fenerbahçe taraftarının, sadece skor anlamında değil oyun anlamında da mutlu olması. Şu anda sahadaki oyuncular, biz bu teknik adamla çalışmayacağız diyor, kenardaki teknik adam da, zaten gideceğim diyor. Akhisar'da Seleznyov ve Manu'dan sonraki 3. forvet Bokila, o da gol attı. Fenerbahçe'de işin en kötü tarafı, kimse duygusal olarak bile maç öncesinde favori görmedi.”