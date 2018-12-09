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MAÇ SONUCU | Akhisarspor Fenerbahçe 3-0
Fenerbahçe

MAÇ SONUCU | Akhisarspor Fenerbahçe 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Fenerbahçe, Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Deplasmanda 3 puan daha bırakan sarı lacivertliler 15 haftada sadece 14 puan toplayarak averajla 16.sıraya geriledi. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir haftayı düşme potasında tamamladı.

9 Aralık 2018 17:50

Fenerbahçe Akhisar’da dibe vurdu… Ligde son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı lacivertliler Akhisar’a da 3-0 mağlup oldu. Üst üste 2.deplasmanından da puan çıkaramayan Fenerbahçe, Akhisar’a da geçilerek averajla 16.sıraya kadar geriledi.

Cihat Arslan’ın ekibi Akhisarspor seyircisi önünde maça çok iyi başladı. 26’da Bokila ile öne geçen yeşil siyahlılar Fenerbahçe’nin maça ortak olmasına izin vermedi. 79’da Josue ile bir topu da direkten dönen ev sahibi 82’de Manu ile durumu 2-0 yaptı.

09 Aralık 2018 Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe`de kayıp sürüyor! İşte son puan durumu... Süper Lig'de 15. hafta Akhisar Fenerbahçe maçı ile devam etti. Son 10 maçında sadece bir galibiyet almayı başaran Fenerbahçe deplasmanda Akhisar'a karşı 2-0 yenildi. Haftayı kayıpla kapatan Beşiktaş, Galatasaray ise zirve yarışında yara aldı. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puanda? İşte güncel Süper Lig puan durumu... İlgili Haberi Oku

90+4’te Regaten ile 3.golü bulan ve son noktayı koyan Akhisar 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından puanını 16 ‘ya çıkaran Akhisar Fenerbahçe’yi geçerek 13.sıraya yükseldi.

Fenerbahçe ligde ilk devrenin bitimine 2 hafta kala çok ağır bir yenilgi aldı. Haftaya Kadıköy’de Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe ilk devrenin son maçını deplasmanda Antalya ile oynayacak.

09 Aralık 2018 Tarihi çöküş! Üç puanlı sisteme geçildikten sonra Fenerbahçe ilk kez... Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, üç puanlı sisteme geçildikten sonra ilk kez bir haftayı düşme hattında tamamladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:44 | 9 Aralık 2018
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