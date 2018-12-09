MAÇ SONUCU | Akhisarspor Fenerbahçe 3-0

Fenerbahçe Akhisar’da dibe vurdu… Ligde son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı lacivertliler Akhisar’a da 3-0 mağlup oldu. Üst üste 2.deplasmanından da puan çıkaramayan Fenerbahçe, Akhisar’a da geçilerek averajla 16.sıraya kadar geriledi.

Cihat Arslan’ın ekibi Akhisarspor seyircisi önünde maça çok iyi başladı. 26’da Bokila ile öne geçen yeşil siyahlılar Fenerbahçe’nin maça ortak olmasına izin vermedi. 79’da Josue ile bir topu da direkten dönen ev sahibi 82’de Manu ile durumu 2-0 yaptı.

Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe`de kayıp sürüyor! İşte son puan durumu... Süper Lig'de 15. hafta Akhisar Fenerbahçe maçı ile devam etti. Son 10 maçında sadece bir galibiyet almayı başaran Fenerbahçe deplasmanda Akhisar'a karşı 2-0 yenildi. Haftayı kayıpla kapatan Beşiktaş, Galatasaray ise zirve yarışında yara aldı. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puanda? İşte güncel Süper Lig puan durumu... İlgili Haberi Oku

90+4’te Regaten ile 3.golü bulan ve son noktayı koyan Akhisar 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından puanını 16 ‘ya çıkaran Akhisar Fenerbahçe’yi geçerek 13.sıraya yükseldi.

Fenerbahçe ligde ilk devrenin bitimine 2 hafta kala çok ağır bir yenilgi aldı. Haftaya Kadıköy’de Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe ilk devrenin son maçını deplasmanda Antalya ile oynayacak.

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