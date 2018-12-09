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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’dan Antalyaspor’a övgü
Bursaspor

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’dan Antalyaspor’a övgü

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0 kaybettikleri maç sonrası Antalyaqsğpr'a "Türkiye'de sahada en iyi durmasını bilen takım" dedi.

9 Aralık 2018 19:14

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor’a 2-0 mağlup olan Bursaspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, ilk yarıdaki basit hatalarla geriye düşünce maçı çeviremediklerini söyledi. Samet Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelen Antalyaspor’u kutladı.

Bu maçın kendileri açısından zorlu geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Samet Aybaba, Antalyaspor’un Türkiye’de sahada en iyi durmasını bilen takım olduğunu ifade etti. “Çok iyi pozisyon alıyorlar. Böyle takımlara karşı geriye düşmememiz lazım” diyen Samet Aybaba, şöyle konuştu:

“Oyuna iyi başladık. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Basit hatalarla geriye düşünce kontrol rakibe geçti. İkinci yarıda bir dönüş gerçekleştirmeye çalıştık ama skor gelmeyince oyundan koptuk. Biz geriye düşünce sıkıntı yaşayan bir takımız. Akhisarspor maçında iyi bir dönüş gerçekleştirmiştik. Bunu her zaman yapamayız. Oyuncularım son iki haftadır iyi oynuyor. Oyuncularımızı çok eleştirmemek lazım. Bireysel hatalar yaptık. Futbol bu, önümüze bakacağız.”

Son güncelleme 19:14 | 9 Aralık 2018
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