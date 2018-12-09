Atamazsan bu sonuca katlanırsın

GALATASARAY seyircisi önünde lig sonuncusu Rize ile oynayacağı için doğal olarak herkes bol gol atar diye düşünüyordu ama öyle olmadı. İki farklı Galatasaray izledik. İlk yarıda, rakibini çıkarmayan, adeta ablukaya alan, üst üste yapılan akınlarla gol pozisyonu bulan ama sadece bir gol ile yetinen bir takım. İkinci golün ardından pili biten bir takım…

RİZE'NIN Muruqi ve Amuni gibi etkili oyuncuları var. Okan Buruk ise rakibini iyi analiz etmiş. Adeta G.Saray'ın 2 gol bulup rahatladığını düşünmesini istemiş gibi. Eren'in golünden sonra daha etkili ataklarla sarı-kırmızılıları zorlamaya başladılar. Daha sonra durumu eşitlediler.

HAKEM Ali Palabıyık'a hiç kimse kızmasın diyeceğim ama anlaşılan ‘VAR' hakemlerin özgüvenini yerle bir etmiş. İlk golde ofsayt var mı, yok mu? VAR'a gidip-gitmemeyi düşünmesini de geçtik, bir de VAR protokolünde yer almamasına rağmen kıdemli yardımcı hakemi de yanında götürüyor. Ardından Okan hocaya pozisyonu anlatıyor. Ofsayt yorumlayamayan FIFA kokartlı hakem olur mu? Linnes itiliyor, yere düşüyor. Penaltının güme gittiğini mi söylesem, yoksa sonrasında yaşananları mı? Oyuncuya “Kendini bıraktın” diyor ama sarı kart göstermiyor. VAR ilk golde ofsayt diye uyarıyor ama penaltı pozisyonunda ortada yok.

G.SARAY kazanamıyor. Rakip kaleye 8 isabetli şut atıp 2 gol atabiliyorsa hakeme penaltı çalmadı diye kızamaz. İlk devre neredeyse bitti. Yönetimin takviye yapması şart. Yedek kulübesinde hamle yapacak oyuncusu yok.

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