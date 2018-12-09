Allano Lima’dan çok konuşulacak Fırat Aydınus paylaşımı

Bursaspor’un futbolcusu Allano Lima, Antalyaspor karşılaşmasının ardından hakem Fırat Aydınus’la ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Sahasında Antalyaspor’a 2-0 yenilen Bursaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu, gördüğü sarı kart sonrasında hakem Aydınus’a itirazda bulundu.

Sinirlenen Lima’ya sert bakışlarıyla karşılık veren Aydınus’un bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı futbolcu maçtan sonra yaptığı paylaşımda “Ben ormandan geldim, ben bir aslanım. Senin arka bahçen için çok fazlayım.” ifadelerini kullandı.

İşte Lima’nın paylaşımı;

Bülent Korkmaz`dan itiraf: `Buralara gelmeyi düşünemezdik` Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Sezon başındaki kötü süreçten sonra buralara gelmek oyuncularımın eseri. Bu noktayı hiçbir zaman düşünemezdik. Oyuncularımı kutluyorum İlgili Haberi Oku