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Akhisar’ın hocası Cihat Arslan’dan ‘Fener kümeye’ tezahüratına tepki!
Fenerbahçe

Akhisar’ın hocası Cihat Arslan’dan ‘Fener kümeye’ tezahüratına tepki!

Fenerbahçe karşısında 3-0'lık galibiyet elde eden Akhisarspor kötü gidişe 'dur' derken sarı lacivertlilerin umutsuz futbolu devam etti. Akhisarspor taraftarı bu yenilgiyle 16. sıraya gerileyen Fenerbahçe için "Fener kümeye" tezahüratı yaptı. Akhisarspor Teknik Direktörü Arslan ise bu tezahürata tepki gösterdi

9 Aralık 2018 20:55

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’yi ağırlayan Akhisarspor, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılırken taraftarlar “Fener kümeye” tezahüratı yaptı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Bokila’nın golüyle 1-0 öne geçen Akhisarspor, 82. dakikada Manu’nun golüyle durumu 2-0’a getirdi.

Maçın uzatma anlarında ise Regattin’in golü maçın skorunu 3-0 olarak belirledi. Sarı lacivertli takımın etkisiz bir futbol sergilediği maçta ikinci golün gelmesinin ardından Akhisarspor taraftarı “Fener kümeye” tezahüratı yaptı.

Maçın son anlarında ise Akhisarsporlu futbolcular pas yaptıkça tribünlerden “Oley” sesleri yükseldi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan da “Fener kümeye” tezahüratına tepki göstererek taraftarlarının susmasını rica etti.

Maçtan sonra açıklama yapan Arslan, “Mutluyuz, sevinçliyiz ama bir tarafımız sevinirken diğer yanımız üzülüyor. Türk futbolunun lokomotiflerinden biri Fenerbahçe’nin bu durumda olması üzücü. Saygısızlık yapmamak lazım.” dedi.

Fenerbahçe bu yenilgiyle 14 puanla 16. sırada yer aldı ve tarihinde ilk kez bir haftayı küme düşme potasında kapatmış oldu.

09 Aralık 2018 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez diyordum ama... Rıdvan Dilmen Akhisarspor Fenerbahçe maçının devre arasında NTV'de çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 9 Aralık 2018
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