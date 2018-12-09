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90+9’da gelen gol sonrası olay sevinç! Şortu indirdiler ve…
İtalya Serie A

90+9’da gelen gol sonrası olay sevinç! Şortu indirdiler ve…

Sampdoria'nın deplasmanda Lazio ile karşılaştığı maçta atılan 90+9'daki gol konuk ekibin taraftarlarını çılgına çevirdi. Golün sahibi Riccardo Saponara taraftarlarının olduğu bölüme çıkınca olanlar oldu...

9 Aralık 2018 16:28

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 15. hafta karşılaşmasında Sampdoria deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik beraberlikle sona ererken uzatma anlarında yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.

İlk yarıyı 21. dakikada Fabio Quagliarella’nın golüyle 1-0 üstün tamamlayan Sampdoria, 79. dakikada Francesco Acerbi’nin golüne engel olamayınca skora 1-1’lik denge geldi.

Maçın sonuna 9 dakikalık uzatma eklenirken 90+2’de Bartosz Bereszynski’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sampdoria, 90+6’da Ciro Immobile’ın Lazio’yu 2-1’lik üstünlüğe taşıyan golüyle adeta yıkım yaşadı.

Ancak maçın 90+9. dakikasında sahneye çıkan Riccardo Saponara attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Golden sonra deplasmanda tribünündeki taraftarlarına koşan Saponara’nın çılgın sevincine taraftarlar da eşlik edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Saponara’nın şortunu indiren taraftarlar yıldız futbocunun poposuna dokunarak sevinç yaşadı.

Son güncelleme 16:36 | 9 Aralık 2018
lazio Riccardo Saponara sampdoria
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