Yunanistan’da süper zafer! Fenerbahçe’nin bileği bükülmüyor…

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 11. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u 81-69 yendi.

Başkent Atina’daki Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-12 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 35-33 üstün gitti.

Son periyoda rakibi karşısında 56-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, salondan 81-69’luk skorla galip ayrıldı.

Ligin geride kalan bölümünde sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında 10. galibiyetini elde etti.

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